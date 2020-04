Il suo ragazzo dimentica il cellulare a casa sua e lei scopre qualcosa che avrebbe preferito non sapere Il suo ragazzo dimentica il cellulare a casa sua. Quando lei scopre il modo in cui il suo ragazzo passa il tempo su internet, pubblica un video che ha fatto infuriare milioni di donne

Le relazioni amorose possono essere tanto eccitanti quanto pericolose e conflittuali. Soprattutto quando la fiducia ed il rispetto non sono le premesse di base che la costruiscono. E quando uno dei due non si fida dell’altro e scopre nel modo più oltraggioso l’infedeltà dell’altro, succedono cose che non ci saremmo mai aspettati.

Ma quello che questa ragazza argentina ha fatto per vendicarsi del tradimento del suo ragazzo, ha superato qualsiasi aspettativa, ed in pochi giorni la sua storia ha fatto il giro del mondo. Cosa faresti se dopo che il tuo ragazzo si dimentica il telefono, trovassi ciò che mai ti aspetteresti elevato alla massima potenza?

Ciò che questa ragazza ha scoperto è stato terrificante, ma invece di affrontare faccia a faccia l’infedele ragazzo, ha deciso di pubblicare la sua scoperta attraverso una diretta dal suo account Instagram. Ciò garantirebbe al mondo intero di sapere che tipo di ragazzo è.



“Povero Marcelo”, sono le parole con cui la ragazza inizia il video dal vivo.

Marcelo Ceballos è il giovane presunto, che dopo aver dimenticato il cellulare a casa della sua ragazza, è stato smascherato. La ragazza scoprì che era solito inviare foto intime a donne con cui aveva conversazioni ed, in cambio, riceveva anche lui immagini osé da parte loro. I messaggi che trovò erano carichi di contenuti espliciti, cosa che spaventò la giovane donna, che era già sospettosa del suo partner, oramai ex.

Senza esitazione, la giovane donna mostrò tutta l’infedeltà di Marcelo, provocando la reazione dei social network che non impiegarono molto a rispondere:

“Marcelito ha dimenticato il suo cellulare a casa mia. Poverino, ho controllato tutte le conversazioni su Instagram e non ci posso credere. È un idiota che invia foto poco rispettose a molte ragazze, e ne riceve altrettante in cambio”, ha dichiarato la giovane donna infastidita e ingannata.

Come previsto, migliaia di donne hanno attaccato il “povero Marcelo”, che in seguito non ha smesso di difendersi. Lo dimostra una storia sul suo account Instagram. Marcelo era offeso perché secondo lui, la giovane donna avrebbe invaso la sua privacy e avrebbe danneggiato la sua immagine sui social. D’altra parte, molte donne si sono riconosciute nella giovane donna, che è stata applaudita in rete ed è stata etichettata come “l’eroina senza mantello” di cui il mondo ha bisogno.

Il video è stato pubblicato su Twitter dall’utente @_DMensur e ha già più di 2 milioni di visualizzazioni. La verità è che molti pensano che Marcelo ci penserà due volte prima di essere di nuovo infedele, o almeno di lasciare prove.