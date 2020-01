La prima cosa che vedi ti dirà ciò di cui hai bisogno in amore Questo test ti dirà cosa ti rende felice nelle relazioni, gli aspetti essenziali per te e come ti comporti in amore con il tuo partner

Questo test ti dirà ciò che ti rende felice in una relazione, gli aspetti che consideri essenziali in un rapporto di coppia e come ti comporti con i tuoi partner. Si tratta di un semplice test visivo. Devi scegliere usando il tuo istinto, senza pensarci troppo.

La premessa è semplice: devi solo guardare il disegno mostrato di seguito e dire ciò che ha attirato per prima la tua attenzione. Cominciamo!

1. Il viso di uomo

Lavori duramente per essere rispettato e apprezzato da tutti coloro che ti conoscono. Questo è una cosa semplice per te, perché sei bravo a leggere le persone e sai quale versione di te presentare se vuoi catturare la simpatia di qualcuno. È un’abilità utile e non si tratta di essere falso. Tuttavia, può trasformarti in una sorta di puzzle che nessuno sa come risolvere.

Sei una persona complicata e dal momento che passi così tanto tempo a presentare solo un aspetto del tuo temperamento. A volte ti puoi sentire come se nessuno ti conoscesse profondamente. Rilassati, perché se dai loro del tempo, alla fine ci riusciranno. Concentrati sulla costruzione di una relazione con qualcuno.

2. L’albero

Se hai visto il tronco dell’albero, sei una persona molto curiosa. Potresti essere ateo, oppure potresti credere a religioni diverse. Comunque sia, sei motivato dalla consapevolezza e dalla convinzione che la vita sulla Terra non sarà l’unica. La verità è che non possiamo essere sicuri di questo.

Ciò che vuoi trovare nell’amore è una connessione spirituale. È fondamentale per te che la tua vita romantica sia uno spazio che ti faccia sentire il misticismo dell’esistenza. Ciò non significa che devi condividere le convinzioni con il tuo partner ma sei decisamente più attratto dalle persone che si pongono domande profonde sull’universo. Vuoi un partner che non disprezzi la tua natura e che ami parlare con te per ore guardando le stelle.

3. I germogli

Se hai visto i germogli nel disegno, sei una persona che a volte si sente senza speranza. Sai come prenderti cura di te stesso e ripagare i tuoi debiti ma la maggior parte delle volte vorresti che tutto cambiasse radicalmente nella tua vita. Ti senti stressato facilmente e non riesci quasi mai a riposare correttamente. Per questo motivo, ti abbandoni a te stesso e, invece di porre fine a ciò che ti ha sempre infastidito, ti lamenti spesso.

Ciò di cui hai davvero bisogno nell’amore è che ti nutrano. Non sei un bambino, non lo sei più da un po’ di tempo. Sei un essere che desidera profondamente qualcuno che lo aiuti a resistere ai pesi della vita quotidiana, a prepararti una tazza di tè e ad ascoltare i tuoi dolori e racconti di notte a letto. La passione è straordinaria, ma ciò di cui hai veramente bisogno è un partner potente.

4. Il viso della donna

Se hai visto per la prima volta il volto di una donna, sei una persona testarda, determinata e con un totale controllo sulla propria vita. Hai bisogno di un amante per metterti alla prova.

Un partner che è lì per te, che sia buono con te e che ti sostenga ma che ti sfidi anche e non abbia paura di dirti quando sbagli. Vuoi un essere che ti insegni qualcosa, con il quale crescere interiormente.