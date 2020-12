E succede a tutte, prima o poi, di fare i conti con quella realtà triste e anche un po’ dolorosa, quella che ci troviamo ad affrontare quando la migliore amica si allontana.

E più cerchiamo di non pensarci e di nascondere la tristezza, più le lacrime sembrano voler uscire a prepotenza, semplicemente perché ci manca la nostra amica.

Quando la migliore amica si allontana e tu non sai che fare

I ricordi, sanno far male più del presente, a volte. Quelli nostalgici che ci proiettano un tempo in cui tutto veniva fatto insieme. E ci fanno ridere e poi piangere, e ci fanno rendere conto che quella persona ci manca tantissimo.

Quando la migliore amica si allontana, porta con sé un pezzo di una vita condivisa per tanto tempo a lungo. Questo può succedere dopo un litigio o un incomprensione o altre volte senza nessuna motivazione.

Capita che, ognuno intraprende il suo percorso, la sua strada e ci si allontana, ogni giorno un po’ di più. Prese da quella nuova vita, dai nuovi amori e dagli impegni quotidiani. Cosa resta di quello che eravamo?

Perché è successo proprio a me

E se in un primo tempo proviamo a giustificare quello che sta accadendo, quell’appuntamento mancato e quel messaggio senza risposta, arriva il tempo in cui restiamo ferme a domandarci dove abbiamo sbagliato.

Forse l’abbiamo offesa, trascurata, forse abbiamo tralasciato qualcosa di così importante al punto tale che ora, che la migliore amica si allontana, non sappiamo davvero più cosa fare.

Poi ho capito che la colpa non era di nessuno. Che semplicemente a volte deve soltanto andare così, che le persone intraprendono delle strade nuove e bellissime in cui scelgono di non portarti, anche se una motivazione non c’è.

Quando la migliore amica si allontana, affrontiamola

E allora senza remore o rabbia, senza delusione o armi da battaglia raggiungiamola, chiamiamola e chiediamogli un confronto. Anche se lei non ha tempo o declina insistiamo.

Potremmo scoprire che è semplicemente presa da nuove cose, che ha davvero poco tempo da dedicarci o che forse, ha bisogno di restare un po’ sola.

Potremmo anche scoprire che la nostra compagnia non è più gradita e questo ci farebbe male. Ma almeno non potremmo mai dire di non averci provato!