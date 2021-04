Ashley Machele è una mamma che ha deciso di lasciar andare via la sua bambina, per rendere tutti più felici. Oggi vive a 3mila miglia di distanza da lei. Aveva solo 18 anni quando ha scoperto di essere incinta. La sua relazione era instabile.

Per un anno lei e il compagno si sono persi. Poi la richiesta di divorzio, il trasferimento in Utah in una comunità solida. E la decisione di lasciar andare la figlia. Per la sua felicità.

Le cose non furono facili. Lui aveva già presentato istanza di divorzio in South Carolina. Gli era stata concessa una temporanea custodia completa mesi prima.

Gli avvocati che litigavano e poi la richiesta di un giudice della Carolina del Sud di lasciare il lavoro e trasferirsi a 30 miglia dall’ex.

Ashley Machele stava vivendo il peggiore degli incubi. Ha dovuto lasciare la figlia di 18 mesi a sconosciuti per una visita notturna ogni due settimane. Era straziante, doveva sempre lasciarla ai suoceri.

Ha anche assunto un investigatore, convinta che lui non la amasse come l’amava lei. Alla fine i due hanno raggiunto un accordo fuori dal tribunale. Un accordo che le consentiva di vivere dove vuole, con il padre che può averla un fine settimana al mese e durante le vacanze.

I due volevano che non le mancasse niente. La possibilità di vedere mamma e papà, di andare a scuola…. ma la piccola faceva su e giù come una trottola.

Pagavano 1000 dollari al mese di biglietti aerei. Le mancava il tempo con la sua famiglia. Così decise di tornare in tribunale.

La donna ha deciso che doveva lasciarla vivere solo con suo padre. Certo da allora tutto è cambiato. Loro ora vivono in Florida e fanno comunque su e giù. Ma loro, non la bambina.

Non riesce a vederla tutte le volte che vorrebbe, a volte usano FaceTime, a volte nemmeno quello.

Ma adesso la loro vita è così. Lei è amata e curata. Ed è felice. È molto simile al padre e ha bisogno di lui e questo fa la differenza.