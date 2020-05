Lasciata dal marito pochi giorni prima di mettere al mondo suo figlio Il marito l'aveva lasciata pochi giorni prima di mondo al mondo il suo primo figlio. Improvvisamente le era crollato il mondo addosso, ma qualcun'altro si era introdotto in casa sua nel frattempo lasciandole qualcosa nel forno che l'ha commossa fino alle lacrime

Durante il corso della nostra vita sono molti i problemi che possiamo trovarci a dover affrontare, e spesso e volentieri arrivano come un fulmine a ciel sereno. Questo è il caso di una giovane ragazza, che prossima ad un avvenimento importante ed unico per tutte le donne, ha ricevuto una notizia terribile.

La nostra protagonista, Amanda, viene lasciata dal marito qualche giorno prima di mettere al mondo il suo pargoletto. Tutto questo è avvenuto a Sydney, Australia.

Le è crollato il mondo addosso, ogni sicurezza e punto di riferimento che aveva si sono come estinti in un attimo. Non sapeva più cosa fare, aveva una grande responsabilità da affrontare, non solo prendersi cura di se stessa, ma anche del suo primo figlio.

Per fortuna non fu lasciata sola; gli amici non si sono tirati indietro e hanno deciso di aiutarla. In particolare una sua amica ha avuto la brillante idea di raccontare l’accaduto ad un emittente radiofonica, facendole così ottenere un incontro con i produttori di un programma.

Amanda fu l’invitata speciale di quel giorno. Arrivata in sede fu fatta accomodare, ma subito capì che c’era qualcosa di strano.

Il conduttore infatti subito le fece capire che si trattava di una sorpresa organizzata dai suoi amici.

Loro si trovavano a casa di Amanda in quel momento, e attraverso una videocamera piazzata in casa sua vedeva quello che stavano facendo. Per lei avevano raccolto ben diecimila dollari, e tanti regali per il figlio prossimo alla nascita.

La commozione è stata tanta. Amanda non potè trattenere le lacrime, ma questa volta si trattava di lacrime di gioia.

Nonostante il marito l’avesse lasciata nel periodo più delicato che ci possa essere, i suoi amici hanno saputo aiutarla, e dimostarle che la vita va sempre avanti, e va sempre vissuta al cento per cento.