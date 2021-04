Lei pensa di avere 2 anni mentre il partner le cambia il pannolino e le dà il biberon

David e Mariana sono una coppia che vive a Aguascalientes in Messico. Apparentemente possono sembrare uguali a tanti altri innamorati. Ma in realtà la loro relazione è molto particolare e ha sollevato più di una polemica online dopo che la loro storia è stata raccontata. Hanno iniziato a frequentarsi un paio di anni fa. E da allora lui si prende cura di lei come se la ragazza avesse 2 anni.

I due, infatti, sono ABDL, ovvero Adult Baby and Diaper Lover. È una moda che sta prendendo piede in tutto il mondo. Nella coppia uno dei due partner torna all’infanzia. In questo caso è lei a comportarsi come una bambina piccola.

Mariana indossa pannolini e beve dal biberon, mentre il fidanzato David si occupa di lei come un padre.

“L’amore è poter condividere tutta la tua vita con qualcuno, anche il tuo lato più intimo”, ha raccontato lui che di hanni ne ha 24.

A lei piace usare il pannolino, perché “è qualcosa che rimane sempre in contatto con il tuo corpo, in qualche modo ti abbraccia e ti protegge”.

Il partner le cambia il pannolino, si comporta come un padre e la prende anche in braccio. Ha pure un fasciatoio delle sue dimensioni.

Per Mariana l’amore di David è speciale, più di quello di una coppia, perché è paterno e fraterno.

“È qualcosa di molto intimo, che non fai con nessuno”.

“La mia famiglia non sa che mi comporto così, loro sanno che sono infantile, ma non che io abbia un compagno con cui mi godo tutto questo. Abbiamo tutti dei segreto“.

“Lui fa molte cose speciali per me”.

La porta al parco, al negozio di giocattoli, a mangiare quello che le piace.

La sera le dà il biberon di latte per farla dormire bene.

Ovviamente non appena hanno raccontato la storia, molti li hanno criticati.