Lei perde la memoria, ma lui le resta accanto dimostrandole il suo amore ogni giorno

Chi non poteva restare commosso da quella storia d’amore sul grande schermo “cinquanta volte il primo bacio” tra Adam Sandler e Drew Barrymore, in questo film lei perdeva la memoria e ogni giorno lui le ricordava quanto l’amava e la faceva innamorare nuovamente. Sebbene possa sembrare difficile da immaginare, esiste una storia d’amore della vita reale abbastanza simile a quella legata alla produzione cinematografica.

È quella di una coppia giapponese che è riuscita a spostare il mondo, Li Huayu, 22 anni, ricorda alla sua ragazza Murayama ogni giorno quanto la ama. Ha avuto un incidente mentre andava in bicicletta nel febbraio dello scorso anno in cui ha colpito un’auto. L’incidente le ha causato gravi lesioni e perdita di memoria.

Questo terribile incidente ha annullato i piani di matrimonio della giovane coppia che dovevano sposarsi cinque mesi dopo, la perdita di memoria della giovane donna era molto grave, non ricordava nulla, né il suo ragazzo, né la sua famiglia.

La perdita della memoria di Murayama avrebbe significato la fine di ogni relazione; Tuttavia, Li Huayu era un uomo molto coraggioso e ha messo al primo posto i bisogni della sua ragazza, aveva bisogno che lui fosse lì con lei e nello stile del famoso film gli ricordava ogni giorno che l’amava. Ma la situazione non è stata facile, dal momento che le condizioni di Murayama erano davvero serie, non riusciva nemmeno a ricordare come fosse.

“I dottori non mi informano ancora bene, è difficile sapere quando tornerà la mia memoria. Vivo nel presente. Io e il mio ragazzo ci saremmo sposati, ma abbiamo dovuto rimandare “, ha detto la giovane donna.

I primi giorni furono tortuosi per la giovane donna e il suo compagno, si svegliò e non ricordò che giorno era o cosa aveva fatto il giorno prima, era come se quel giorno si fosse riavviata da zero e ogni volta che si guardava allo specchio ricordava che aspetto aveva.

Per la coppia la situazione è incerta, i medici di Murayama affermano che ha solo il 50% di possibilità di recuperare la memoria; Tuttavia, Li Huayu ha promesso di stare al suo fianco e prendersi cura di lei, ogni giorno dimostrandole che la sua lealtà non conosce limiti e che con il suo supporto sarà in grado di superare qualsiasi avversità.

Il vero amore è per sempre.