Lui porta in grembo il loro bambino Una coppia pubblica che lui è "incinto" del loro bambino e spiegano com'è successo e come cresceranno il loro figlio.

Danna Sultana è nata a Bogotá, è riconosciuta per la sua carriera come ballerina e modella in Colombia, ha una relazione d’amore con Esteban Landrau da diversi anni. Di recente, ha causato polemiche nelle reti dopo aver annunciato la gravidanza del suo compagno, un giovane di Porto Rico.

Entrambi hanno posato per una fotografia in cui hanno mostrato il risultato “positivo” di un test di gravidanza. Hanno condiviso l’immagine su Instagram con questa descrizione: “I sogni diventano realtà: transpregnant, transmom, transdaddy”.

La modella ha condiviso alcune ore dopo le immagini del suo compagno, che è transgender, ha mostrato la pancia della sua gravidanza generando un dibattito tra i suoi seguaci. Prima della confusione che ha causato la notizia che la coppia aspettava un bambino, hanno deciso di parlare della loro gravidanza in un’intervista assicurando che il loro bambino avrà un’identità unisex.

“Il bambino verrà allevato con il genere di nascita, che è un bambino. Quindi, da grande, può essere gay o etero, qualunque cosa voglia ”, ha detto suo padre. “Non gli nasconderemo nulla, se è necessario lavorare con gli psicologi, lo faremo”, ha aggiunto, riferendosi alla sua complessa situazione familiare.

Danna è nata come uomo ed Esteban è nato come donna, ed è attualmente incinta di cinque mesi, nella sua transizione ha mantenuto il sistema riproduttivo femminile. Quindi puoi concepire un figlio normalmente. Sebbene Danna ed Esteban siano abituati a essere il bersaglio di domande e critiche, dicono di aver imparato a superare i pregiudizi sul loro cambio di genere.

Ma soprattutto, ciò che sorprende di più le persone che le giudicano, è la loro decisione di fondare una famiglia. La coppia mostra con orgoglio la gravidanza e condivide costantemente i contenuti nelle loro reti delle loro esperienze insieme in attesa dell’arrivo del bambino.

Hanno riferito che metteranno un nome che è unisex per lasciare aperta l’opzione di cambiare genere se lo desidera, senza dover vedere la necessità di cambiare la sua identità. Esteban, prima di passare al genere maschile, si è identificato come Stephanie. Attualmente lavora come personal trainer a New York, negli Stati Uniti.

Ha subito un trattamento ormonale per cambiare sesso in una clinica privata, in seguito ha lavorato sul posto per aiutare altri pazienti transgender con intenzioni di fare la stessa transizione.

Ha incontrato Danna attraverso i messaggi che si scambiavano da Instagram, fin dall’inizio erano attratti e dal primo incontro che avevano tenuto sapevano che erano fatti l’uno per l’altro. Non passò molto tempo prima che decidessero di avere una famiglia insieme e di essere ambasciatori del loro genere.