Lui si sta allontanando. E io continuo a chiedermi dove ho sbagliato

È deleterio continuare a tenere una cosa in piedi quando sta per crollare, nessuno dovrebbe mai amare per due eppure succede. Accade quando lui si sta allontanando e noi non facciamo che chiederci dove abbiamo sbagliato e se c’è qualcosa che possiamo fare.

Lui si sta allontanando: come è potuto succedere?

Accade semplicemente, da un giorno all’altro, che la terra che calpestiamo si sgretola perché apriamo gli occhi e smettiamo di fare finta. È quello il momento in cui capiamo che lui si sta allontanando e ci sentiamo perse perché non sappiamo che fare.

Uno dei modi in cui gli uomini comunicano, nelle relazioni, è con la mancanza di comunicazione. Un vero e proprio paradosso che però dimostra una realtà concreta con la quale tante, troppe volte, abbiamo fatto i conti.

Perché piuttosto che parlare dei problemi, e di affrontarlo, gli uomini fanno così, chiudono a noi ogni possibilità di dialogo e si chiudono in loro stessi, mentre pian piano la distanza si fa irrecuperabile.

Quello che gli uomini non dicono

Se è vero che siamo noi quelle complicate, è altrettanto vero che su questo aspetto gli uomini ci battono. Potremmo usare la versione semplicistica delle cose nel definirli dei codardi, ma questo non ci farà stare meglio quando ci accorgeremo che lui si sta allontanando.

Una cosa è certa, quando il nostro istinto ci dice che sta per accadere dovremmo ascoltarlo perché non sbaglia quasi mai e perché sì, quando il sesso maschile perde interesse e forse sentimento, piuttosto che affrontare il problema scappa.

Lui si sta allontanando: cosa fare per recuperare la relazione?

Se lui si sta allontanando, giorno dopo giorno, è forse giusto capire cosa lo ha spinto a farlo senza per forza di cose incolparsi di tutto. La verità è che forzare le cose, potrebbe anche peggiorare la situazione, ma è necessario comunque invitare il proprio partner al dialogo.

Le ragioni possono essere tantissime anche se non sempre chiare. Agli uomini accade, come succede anche a noi, che capiscono di volere altro nella vita, che quello che vivono non li soddisfano più o che, il sentimento si sta spegnendo.

Ma quello che nelle donne incute timore, preoccupazioni e sentimenti che spingono ad affrontare la situazione, negli uomini si traduce con un fuggir via. Non importa il motivo per cui lui si allontana, ma c’è una risposta che funzionerà e una che ci porterà esattamente all’opposto di quello che vogliamo.

La chiave è capire cosa lo sta portando via e se vale la pena lottare o lasciarlo andare!