Mary-Kate Olsen, buttata fuori di casa dal marito durante la quarantena Mary-Kate Olsen, si è ritrovata per strada dopo che il marito l'ha buttata fuori di casa proprio nei giorni della quarantena...ecco cosa è accaduto

La famosa ex attrice e stilista americana, Mary-Kate Olsen, è stata buttata fuori di casa dal marito durante la quarantena, un uomo di 17 anni più grande di lei. Fu spesso criticata e contestata per la controversa relazione che viveva: Mary-Kate sposò il banchiere Pierre Olivier Sarkozy, fratellastro dell’ex presidente francese Nicolas Sarkosy, quando lei aveva 28 anni, e lui, 45.

Mary-Kate, che ora ha 33 anni, è diventata famosa nel 1987, quando è stata scelta insieme a sua sorella gemella, Ashley, per interpretare il suo ruolo da protagonista nella leggendaria serie degli anni ’80, Full House ( Gli amici di papà). Diversi anni fa hanno deciso di smettere di recitare, e quindi insieme hanno iniziato la loro carriera nel design e nella moda.

Olivier e Mary-Kate intrattennero una relazione di 3 anni e ora, dopo 5 anni di controverse nozze segrete, la loro drammatica relazione si è conclusa nelle peggiori condizioni.

La coppia non aveva avuto figli, ma poco tempo fa Mary-Kate aveva espresso il desiderio di dare un figlio a suo marito. Mentre Olivier ha due figli adolescenti, Julien e Margot, il risultato del suo rapporto con la sua ex moglie Charlotte Bernard.

La sorella di Ashley ha fatto un appello disperato alla Corte chiedendo un “divorzio di emergenza” dopo che Sarkozy aveva crudelmente voluto cacciarla dal loro appartamento condiviso a New York, nel bel mezzo della pandemia. Qualcosa che logicamente non stava bene all’ex attrice, dato che la situazione attuale non le avrebbe permesso di trovarsi un posto dove vivere.

I media locali TMZ hanno concordato un documento giudiziario che rivela che dal 17 aprile, a causa delle differenze impossibili da risolvere con Sarkosy, Olsen ha chiesto il divorzio, ma data la grave situazione dovuta a Covid-19, la Corte non ha accettato la causa in quanto non è stata considerata un’emergenza. La stilista aveva chiesto a suo marito di permetterle di rimanere almeno fino al 30 maggio. L’avvocato di Mary Kate Olsen sta anche contemplando la possibilità di un divorzio tramite una videoconferenza, dato il dramma che la sua cliente sta affrontando in questo momento.

“Mio marito ha terminato il contratto di locazione della nostra residenza di New York City … senza il mio consenso … Era chiaro che il mio matrimonio era finito … Il rapporto si è irrimediabilmente spezzato”, ha aggiunto Mary Kate.

“Sono terrorizzata dal fatto che mio marito stia cercando di privarmi della casa in cui abbiamo vissuto e, se ci riuscirà, non solo perderò la mia casa, ma rischierò anche di perdere la mia proprietà personale”, ha dichiarato la protagonista de Gli amici di papà.

Alcuni si chiedono quale sia stata la vera ragione che ha portato la coppia ad interrompere la relazione, ma molto è stato detto sulle differenze abissali tra i due. In altre occasioni, ha confessato che la sua carriera nella moda, il suo amore per i cavalli e il suo rapporto incondizionato con sua sorella sono stati i suoi momenti di fuga. Fortunatamente, adesso vive presso la sorella gemella in attesa di risolvere la sua situazione.