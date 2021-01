Ci sono persone che amano senza chiedere nulla in cambio e altre che pretendono tutto solo per soddisfare i propri desideri o riempire un vuoto. È questo l’amore egoista, quello che ferisce e lascia il segno.

Reagire e allontanarsi in tempo è l’unico modo per uscire sani e salvi da quella che è una relazione tossica.

Cos’è l’amore egoista?E perché nessuna di noi dovrebbe mai viverlo

Ci sono persone che non ci amano come meritiamo, ma piuttosto di renderci libere e lasciarci andare via, ci intrappolano in una serie di desideri e bisogni che riguardano solo loro.

Eppure partner così, non vogliono realmente il nostro bene ma, soprattutto, non ci amano davvero. Perché l’amore è libertà, è desiderare il bene e la felicità degli altri. L’amore quello vero è generoso e sempre gentile e non trova spazio per le menzogne, i tradimenti e l’egoismo.

Una catastrofe personale che può segnare la vita

L’amore egoista può creare dei veri e propri danni nei confronti delle persone che lo subiscono. Modifica per sempre il modo di relazionarsi con gli altri e crea insicurezze e ansie.

Questo tipo di sentimento è plasmato da persone che concepiscono le relazioni in maniera strumentale, in una dinamica di dare e avere assolutamente stravolta e contorta che non porta mai benefici nelle relazioni coppia.

Amore egoista: come rendersi conto di essere finiti nella trappola

Anche se sembra una cosa evidente, almeno vista da fuori, non sempre una persona coinvolta è in grado di rendersi conto di essere vittima dell’amore egoista.

Non si rende conto che quelle critiche e il disprezzo di un partner che pretende tutto, senza dare niente, sono alla base di un rapporto malsano e tutt’altro che idilliaco.

L’unico modo per rendersene conto è aprire gli occhi e ascoltare il cuore: se l’amore fa male è perché è un amore egoista oppure non è affatto amore. Dovremmo smetterla di essere cieche e iniziare ad ascoltare di più i nostri sentimenti. Se non ci rende felice, non è quello giusto e sperare che cambi è solo una condanna al più buio dei precipizi.

Le persone egoiste infatti non amano perché non sanno amare se stessi nella loro autenticità. Ma sono mossi solo dall’egoismo e del narcisismo e da persone così, dovremmo solo restare alla larga.