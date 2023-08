Organizzare un matrimonio originale, idee e spunti utili

Organizzare un matrimonio è sempre un’esperienza entusiasmante, sia per gli sposi che per le loro famiglie. Esistono diversi format che si possono adottare, un po’ come la cerimonia che verrà svolta. Esiste infatti la possibilità di scegliere tra rito civile o rito religioso, ma anche di svolgerli entrambi e avere più occasioni per festeggiare con i propri cari.

Qualunque sia la scelta che verrà compiuta dalla coppia, in tanti amano personalizzare questa celebrazione con un tocco personale, che lo renda unico e irripetibile e lasci un segno indimenticabile nella loro memoria, ma anche in quella di tutti gli invitati.

Mettere su un matrimonio originale non è semplice, serve tanta fantasia e intraprendenza, tuttavia, se affrontato nel modo giusto, può rivelarsi un’esperienza molto divertente.

La singolarità delle proprie scelte, infatti, può riguardare tutta la celebrazione, o solo alcuni aspetti, come la torta nuziale, gli inviti, un rito particolare da svolgere durante i festeggiamenti o anche solo la scelta di bomboniere originali per matrimonio.

Certamente, chi intende approcciarsi ai preparativi in modo diverso rispetto alla tradizione, ha bisogno di spunti e idee da seguire. Qui ne abbiamo raccolte alcune.

Seguendo la scaletta dei preparativi di un matrimonio, vediamo in che modo si possono rendere alternativi e speciali tutti i singoli momenti.

La scelta della location

Il primo passo per differenziare il proprio matrimonio e renderlo unico riguarda la scelta della location. Questa può variare da caso a caso, seguire le passioni degli sposi, essere in linea col tema scelto e soprattutto dovrà essere accessibile facilmente a tutti gli invitati.

Chi è appassionato di arte e cinema, può richiedere di celebrare il proprio matrimonio all’interno di un teatro, ma anche di una sala di proiezione cinematografica o di un museo. Sono tanti i luoghi aperti al pubblico che accettano di riservare spazi e ore per celebrare eventi. Non sarà difficile quindi trovare quello adatto.

Ma si può anche decidere di celebrare le nozze in una spiaggia deserta e appositamente allestita, in un Parco, un giardino o in prossimità di una cascata. Le alternative sono davvero tante e ci si può sbizzarrire in molti modi per rendere davvero indimenticabile questo momento.

Tema del matrimonio

La scelta del tema è senza dubbio il passaggio più complicato e allo stesso tempo più divertente. Le alternative sono davvero tante e dipendono dalle passioni degli sposi.

Si può scegliere un tema Fantasy, se si è appassionati di giochi e cartoni animati, ma anche ispirarsi a un libro o romanzo preferito, ricreando scenografie, costumi e ruoli. Può essere ispirato a una precisa epoca, come l’Ottocento o gli anni ’20 o ’70, e di conseguenza è possibile invitare i partecipanti a vestirsi a tema o indossare anche solo un accessorio che lo ricordi.

Una volta scelto il tema, chiaramente questo dovrà essere riproposto in tutti i dettagli della festa, dagli inviti fino alle bomboniere originali per matrimonio; quest’ultimo elemento, in particolar modo, è quello che ricorderà agli invitati questo splendido giorno, di conseguenza è fondamentale che lo rappresenti al meglio.

Cura del dettaglio

Fissati gli aspetti essenziali della celebrazione, tutto il resto diventa un dettaglio da curare con attenzione e minuzia perché l’evento riesca come si desidera.

Questo può riguardare sia il food & beverage, per cui si può scegliere di allestire un buffet interattivo o un food track itinerante per tutta la location, con angoli dedicati a diversi tipi di cibo, dal carboidrato ai salumi, dai prodotti caseari alle fritture, dalle carni al dessert, tutto preparato al momento, su richiesta e in stile street food.

Ma riguarda anche l’intrattenimento, altro aspetto essenziale di un matrimonio, che può andare oltre la semplice sessione di danza e includere spettacoli di ballerini o attori dal vivo, esibizioni di maghi o artisti di strada, fuochi d’artificio, volo di mongolfiere e quanto altro possa stupire i propri ospiti.

Per organizzare un matrimonio originale, serve tanta fantasia, ma anche spirito pratico e organizzazione. Non bisogna farsi spaventare o inibire dalle proprie idee, partendo in anticipo e seguendo gli step nel modo giusto, senza dubbio si potrà organizzare un evento memorabile e ricco di tanti momenti divertenti.