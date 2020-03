Passione romantica e creatività. Ecco perché una dipende dall’altra e viceversa Le persone creative lo sono in tutti gli aspetti della loro vita. Ecco perché con loro non ci annoia mai

Sembra che le persone altamente creative siano così in tutti gli aspetti che caratterizzano la loro vita. Pertanto, sono anche abbastanza capaci di stabilire e mantenere relazioni divertenti che raramente diventano monotone.

Anche se potrebbero non sembrare correlati, recenti studi hanno scoperto che esiste, in effetti, una connessione importante tra creatività e passione romantica. Pertanto, la creatività viene proposta come la chiave per mantenere viva la passione romantica nella tua relazione.

L’abitudine e la noia sono una costante nelle relazioni di lunga data?

Alcuni credono che le relazioni emotive a lungo termine siano sostenute da una sorta di inerzia in cui la maggior parte delle routine e delle abitudini sono pienamente condivise e che in qualche modo la passione e il romanticismo lasciano spazio a questo.

Eppure non sono poche le coppie che riescono a mantenere lo stesso affiatamento di un tempo anche dopo anni di una relazione. Da cosa dipende? Dalla creatività.

Cos’è la passione romantica?

Con il termine passione romantica ci riferiamo al desiderio reciproco. Cioè, all ‘”eros”, quell’attrazione sessuale iniziale e il desiderio romantico che proviamo quando ci innamoriamo. Quella scintilla che molte coppie perdono dopo pochi anni o addirittura mesi e che apre la porta a un altro tipo di amore.

Per inciso, la passione romantica è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno in misura maggiore o minore. Forse è anche qualcosa a cui non dovremmo rinunciare a favore di una relazione stabile e monotona nel tempo. Secondo gli studi condotti dalla Northwestern University e dall’Università di Londra, la passione romantica non è estranea alle relazioni a lungo termine. È soprattutto che mantenere la passione richiede un certo grado di creatività.

E la creatività cosa c’entra in tutto questo?

La creatività è vista in questo caso come la capacità delle persone di vedere il proprio partner attraverso occhiali rosa. E non solo non fa sparire le farfalle nello stomaco e le emozioni che si sono provate durante la fase di innamoramento ma fa sentire il partner più apprezzato e desiderabile.

Questo innesca un meccanismo dove la coppia reciprocamente si sente attraente e felice nella loro relazione. La creatività di questo tipo diventa dunque l’elemento fondamentale che tiene lontana la noia e l’insoddisfazione.

In conclusione, non dimenticate di essere creativi, mai.