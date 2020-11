La solitudine è una meravigliosa alleata per il cuore e per l'amore

La verità è che dietro a quel desiderio di trovare a tutti i costi l’amore, molto spesso si nasconde la paura di rimanere single.

Perché se è vero che il desiderio di avere un compagno può essere forte, è altrettanto vero che è sbagliato quando questo diventa un’ossessione o una prerogativa di felicità.

Non se la sola ad aver paura di rimanere single. Ma puoi scegliere di cambiare

La paura di rimanere single è qualcosa che accumuna molte donne e anche molti uomini. Non c’è niente di cui vergognarsi ma certo, se ci si rende conto di questo bisogno indispensabile di avere sempre qualcuno al proprio fianco, forse è meglio fermarsi un momento e interrogarsi su cosa vogliamo davvero.

Inutile fare la corsa ai numeri di telefono alla ricerca disperata con qualcuno con cui uscire solo perché ci siamo lasciate da poco o perché non abbiamo un compagno da tanto tempo.

L’amore non segue ragionamenti o logiche, figuriamoci se può assecondare la paura insensata che alcuni di noi hanno di rimanere single.

Condividere la vita con qualcuno è piacevole, ma farlo con la persona giusta è formidabile

La solitudine fa brillare ed è assurdo come molte persone ne siano intimorite. Imparando a stare da sole, infatti, è più facile trovare un compagno di vita, ma soprattutto l’amore.

Perché questo sentimento forte e autentico passa anche per l’indipendenza: solo imparando a stare bene da sole e a non aver paura di rimanere single, possiamo trovare l’equilibrio perfetto che ci consente di aprirci ad altre persone.

La paura di rimanere single e le relazioni sbagliate

Una delle conseguenze più disastrose di chi non è in grado di apprezzare la propria solitudine riguarda le relazioni sbagliate. Capita che, pur di avere un uomo al proprio fianco e raccontare di esserci fidanzate, ci buttiamo a capofitto in rapporti che sono tutt’altro idilliaci.

Ma non sarebbe meglio, invece, imparare a stare bene con noi stesse, colmare le nostre lacune per poi concederci alla persona giusta? Quella che merita davvero il nostro cuore?

La dipendenza affettiva così come la paura non possono appartenere all’amore. È solo lasciando andare queste cose che possiamo trovare l’indipendenza emotiva, la stessa che ci consentirà di trovare l’amore vero.