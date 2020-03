«Pensavo di essere vergine» – A 80 anni parla della sua relazione con il suo ragazzo di 35 anni «Pensavo di essere vergine» - A 80 anni parla della sua relazione con il suo ragazzo di 35 anni. Ecco una storia che ha dello straordinario

I social network sono serviti per unire le persone che non si vedono da anni, inclusa la ricerca di parenti scomparsi. Tuttavia, il suo più grande uso sembra essere quello di trovare il partner ideale per più di uno, ed è che per nessuno è un segreto che reti come Facebook servono anche a trovare l’amore.

In effetti, se non fosse stato per questa piattaforma, Iris Jones, 80 anni, e Mohamed, 35 anni, non si sarebbero mai incontrati.

Questa nonna britannica ha incontrato il suo amante egiziano di 35 anni in un gruppo di Facebook e da quando hanno scambiato le prime parole l’anno scorso non hanno smesso di chattare. Per questo motivo, la donna a rischio ha deciso di recarsi in Egitto per cercare il suo grande amore.

La coppia è apparsa in uno spettacolo televisivo e ha fatto arrossire i presentatori con le loro confessioni sulla loro vita intima. Nonostante i pensieri di molti, Iris e Mohamed sono molto attivi nell’intimità.

Iris è andata a ITV questa mattina per parlare di relazioni con un marcato divario di età, ma la ragazza ha finito per rivelare alcuni dettagli intimi che hanno reso l’intervista un momento completamente esilarante.

Nessuno mi era stato vicino per 35 anni. Pensavo di essere di nuovo vergine! Posso dirti cosa usiamo? Il punto è che non poteva camminare il giorno dopo, si sentiva come se stesse cavalcando! Comunque, l’abbiamo superato”, ha detto la madre di due figli.

Da parte sua, Toyboy Egypt è stato intervistato dalla sua casa a Giza, a sud del Cairo, ed era molto più cauto e persino un po’ timido nei dettagli. “È stato bellissimo e abbiamo aspettato quel momento da molto tempo. Non voglio entrare troppo nei dettagli perché non parliamo di cose del genere in Egitto.

“Ma era molto appassionato e mi sentivo speciale con un’anima così meravigliosa “disse l’amante gentiluomo.

Mohamed ha rivelato che i figli di Iris pensano che stia con lei per i suoi soldi o addirittura per privarla della sua pensione, perché non comprendono come sia possibile che una persona così giovane sia innamorata della madre. Come i figli di Iris (Steve, 54 e Darren, 53), anche le persone per strada li hanno attaccati.

“La gente pensa che io stia con lei per tutte le ragioni sbagliate. So che la Gran Bretagna è un paese bellissimo e molte persone vogliono andarci, ma non mi dà fastidio. Sono pronto a vivere con lei in qualsiasi parte del mondo”, ha rivelato Mohamed.

Dopo mesi di discussioni, Iris si è recata a Giza lo scorso novembre e la coppia si è sposata in una cerimonia informale che non richiede la registrazione di fronte alle autorità, ma che consente alle coppie di condividere le stanze. Nella legge musulmana un uomo e una donna non possono dormire insieme se non sono sposati e Mohamed non voleva rompere con le sue tradizioni.

Attualmente Iris si sta preparando per un secondo viaggio in Egitto per registrare il suo matrimonio presso l’ambasciata britannica. Si fida dell’amore di suo marito e Mohamed dichiara che la ama per quello che c’è dentro. “Non è il suo aspetto che mi interessa, ma cosa c’è dentro, solo che nessuno lo capisce. Ha una grande mente e un cuore amorevole”, ha detto Mohamed.

Queste relazioni sono difficili da comprendere per molti, ma solo il tempo rivelerà quanto amore c’è tra loro.