Gli uomini dormono dopo aver fatto l’amore. Pare essere un dato di fatto. Le donne ormai si sono più o meno abituate, anche se loro di solito preferiamo le coccole. Ed è un po’ difficile riceverle da chi sta russando allegramente di fianco a loro nel letto. Ma esiste un motivo scientifico per cui si comportano così?

Gli uomini e le donne arrivano da pianeti diversi. I primi da Marte e le seconde da Venere. Per questo motivo non si capiscono mai. Ed è anche per questo motivo che in determinate situazioni i comportamenti sembrano così distanti.

Le donne dopo aver fatto l’amore vorrebbero coccole, carezze, baci, parole dolci. E vorrebbero parlare. I maschietti invece cosa fanno? O si fanno subito la doccia oppure si addormentato di fianco a noi, lasciandoci sempre amareggiate.

Le donne credono che gli uomini non siano così sensibili ed è per questo che si addormentano senza farci nemmeno una carezza. Spesso litighiamo con il partner proprio per questo motivo, non è vero?

Sappiate, però, che non sempre gli uomini lo fanno apposta. Perché alla base di questo comportamento che le donne non gradiscono c’è una ragione scientifica ben precisa.

La scienza spiega perché gli uomini dormono dopo aver fatto l’amore

Dopo aver fatto l’amore, l’uomo produce un certo quantitativo di ormoni come le endorfine e l’ossitocina, che stimolano il riposo. Ed è per questo motivo che si addormentano subito, all’istante.

Inoltre a favorire il sonno è anche il periodo refrattorio che l’uomo affronta dopo l’eiaculazione, un momento di blocco in cui non ha desiderio e non può eccitarsi. Ha bisogno di riposare e per questo si addormenta.

Quindi, tecnicamente, vuol dire che è felice e soddisfatto del rapporto con la partner. Non è vero che sinonimo di insensibilità.