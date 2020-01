Perché stai ancora con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale Le stelle rivelano i motivi per cui accetti di stare accanto a un partner tossico, l'uomo sbagliato che sai che non ti rende felice e non ti render mai felice.

Le stelle ci dicono perché continui una relazione con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale. Ci sono potenti motivi che hanno a che fare con l’energia che governa la tua personalità. Riconoscere che stai con l’uomo sbagliato non è facile, siamo anche le ultime a rendercene conto. Allora perchè continuiamo la relazione? Le stelle hanno la risposta.

Ariete. Ti piace inseguire le cose e non ami annoiarti. Anche se potresti sapere che questa relazione non è giusta per te, raramente ti senti annoiata, e quindi anche le cose che ti fanno male, tendono ad essere anche le più eccitanti. Sei un po’ attratta dal dramma. Toro. Sei a tuo agio. Quando hai un partner, diventa parte della vita che hai conosciuto e coltivato, hai difficoltà a volerlo lasciare, anche se sai che il rapporto non è giusto per te. Preferisci sopportare le cose negative e lasciare le cose così come stanno, prima di cambiare la tua vita attuale.

Gemelli. Non sai cosa vuoi al cento per cento. Sei preoccupata di lasciare il tuo partner, hai paura di prendere la decisione sbagliata e pentirtene in futuro. Tendi anche a preoccuparti di avere troppi tratti negativi perché qualcuno si interessi davvero a te. Se hai un partner che si preoccupa per te, nonostante tutti gli aspetti negativi, ti arrendi facilmente al tuo destino. cancro. Sei troppo accecata dall’amore. Ti innamori facilmente delle persone e puoi immaginarti di trascorrere il resto della tua vita con loro. Questo può farti ignorare le bandiere rosse o i motivi per cui non hai una relazione positiva. Li ami così tanto che tendi a isolare le loro grandi qualità e a guardare solo quelle.

Leone. Non vuoi ammettere che ti sbagliavi. Sei incredibilmente testarda e non vuoi ammettere che ti sbagli. Sai di avere un po’ di passione per i melodrammi. E anche se sai che dovresti interrompere le relazioni sbagliate, ti siedi e ti godi lo spettacolo.

Vergine. Non sei ingenua e puoi vedere chiaramente cosa c’è di sbagliato nella relazione, tendi a credere che tutto ciò che è sbagliato sia colpa tua o che tu possa trovare un modo per risolverlo e correggerlo. Nonostante il fatto che le persone possano cambiare se stesse, ti ritroverai comunque a mantenere una relazione errata, se pensi che ci sia ancora la possibilità di trovare un modo per migliorarla.

Bilancia. Non vuoi muoverti a meno che non sia assolutamente necessario. Fai tutto il possibile per creare quell’armonia ed equilibrio nella tua vita. Il che significa che se qualcosa non va nella tua relazione, farai tutto il possibile per far quadrare le cose. Questo può tenerti bloccata nella relazione sbagliata più a lungo di quanto dovresti, semplicemente perché non vuoi affrontare il confronto. Scorpione. Vuoi le cose che non dovresti avere. Hai alcuni problemi di fiducia abbastanza seri, così come un forte desiderio di fare cose che non dovresti fare e questo può metterti nei guai. Ti piace il brivido di stare con qualcuno che non è “giusto” per te. Ti rende facile tenere le persone a distanza e a non essere vulnerabile.

Sagittario. Vedi solo le sue migliori qualità. E sebbene apprezzi molto la tua indipendenza e libertà, tendi anche a vedere tutto attraverso l’ottimismo sfrenato, che ti fa trascurare le cattive qualità di qualcuno. Rimarrai in una relazione che non è giusta per te semplicemente perché credi sempre che le cose possano migliorare.

Capricorno. Hai investito troppo tempo, energia ed emozioni. Investi il ​​tuo tempo e il tuo sforzo per farlo accadere. Tuttavia, anche se hai la sensazione che questa relazione non sia adatta a te, esiti a lasciarla andare a causa di tutta l’energia e il tempo che hai già speso. Non ti piace sprecare cose che sono importanti e preferiresti mantenere la relazione, invece di lasciarti andare e ricominciare da capo con qualcuno che potrebbe essere migliore. Acquario. Non sei qualcuno che fa entrare le persone molto spesso nella propria vita e preferiresti mantenere una relazione solo se sei onesta. Tuttavia, quando si entra in una relazione, non è qualcosa da prendere alla leggera. La persona deve davvero farti sentire cose che non hai mai avuto prima e incuriosirti mentalmente, emotivamente e fisicamente. Anche se diventa chiaro che il rapporto non è giusto per te, tendi a mantenerlo perché non ti sei mai sentita così con un’altra persona.

Pesci. Ti piace connetterti profondamente e intimamente con i tuoi partner a tutti i livelli e, nonostante tu sappia che la relazione non è adatta a te, ami anche segretamente essere il terapeuta e il supporto emotivo del tuo partner. Sei più che disposta ad assumerti più di quanto dovresti e permetti anche a loro di manipolarti perché ami sentirti necessaria e preziosa per loro.