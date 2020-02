Pericolo di tradimento Tre segnali tangibili che vi mettono in guardia e vi aiutano a prevenire il tradimento. Se notate che il vostro partner fa queste tre cose, occhio perché è certo che prova interesse per un'altra donna e potrebbe presto tradirvi. Attenti alla seconda perché vuol dire che dovete agire subito

Come tutte sappiamo, noi donne siamo dotate di un sesto senso quando si tratta del nostro partner. Riusciamo a capire quando un uomo è interessato a noi, e nello stesso modo riusciamo a percepire quando il nostro partner ha un interesse particolare per un’altra donna. In realtà non è sesto senso, ma capacità di analizzare unito ad una spiccata intelligenza femminile.

Vi sono effettivamente dei segnali che non lasciano ombra di dubbio, quando noterete questi atteggiamenti nel vostro partner è certo che o vi sta tradendo (nel caso abbiate un partner donnaiolo per “natura”) o comunque prova un certo interesse o attrazione per un’altra donna ( nel caso abbiate al vostro fianco una di quelle perle di uomini che effettivamente ha dei valori e farà il possibile per non mettere a rischio la famiglia.

Ovviamente signore, dovete tenere a mente che nessuno è perfetto e che per quanto si voglia essere fedeli e si cerchi di esserlo in tutti i modi, la scivolata può colpire chiunque, ecco perché tenere gli occhi aperti non guasta. Quindi ecco i segnali che dovete considerare campanello di allarme.

COMINCIA A NOMINARE TROPPO SPESSO LA STESSA PERSONA

Ebbene si, se notate che un certo nome femminile comincia a venire fuori dalla sua bocca, un po’ troppo spesso, vuol dire che questa donna è appunto troppo spesso nei suoi pensieri. Può essere una collega di lavoro o altro, ma se notate che racconta spesso anedoti su questa persona, anche cose molto semplici ed innocue, attente perché una certa simpatia sta nascendo. Se la nomina almeno una volta al giorno, cercate di stare sull’attenti.

2. IL SUO CELLULARE COMINCIA A SPARIRE

Un tempo lasciava il suo telefono ovunque, ma improvvisamente sembra incollato al suo corpo. Questo è un segnale estremamente allarmante. Se tiene sempre con lui il cellulare e non lo lascia incustodito neanche un attimo, gatta ci cova. Nel migliore dei casi teme che possiate trovare qualcosa di inadeguato, tipo video di un certo tipo o simile, ma nel peggiore dei casi sta già flirtando con qualcuna, forse non è successo ancora niente, ma sicuramente sa che potreste trovare qualche messaggio che potrebbe farvi imbestialire.

3. “E’ SOLO UN’AMICA, NON è NEANCHE IL MIO TIPO”

Arrivate alla fase in cui avete capito di chi si tratta, e conoscendo il vostro partner, sapete che questa situazione è pericolosa, sicuramente parlerete dei vostri timori, e la sua risposta sarà sicuramente: è sono un’amica, mi è solo simpatica, non è il mio tipo.” Queste frasi confermano semplicemente che è effettivamente interessato a questa persona e che non ha intenzione di smettere di flirtare. Per non parlare poi della tipica frase “non ti fidi di me”…non fatevi imbrogliare, e seguite il vostro istinto.

Questi tre segnali sono il preludio di un tradimento, e credetemi se non agite di furbizia, aspettatevi la batosta. Piccolo consiglio, non fategli notare da subito che qualcosa vi puzza, altrimenti diventerà guardingo e ancor più attento, e non sarete in grado di gestire la situazione. Quando avrete quasi la certezza che effettivamente questa donna può essere un pericolo, parlatene con lui e mettete le cose in chiaro.