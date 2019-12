Prove che dimostrano che il tuo partner ti ama Prove d'amore che confermano che il tuo partner ti ama e ti è fedele anche dopo tanti anni.Se dubiti di quanto ti ami, allora guarda queste dieci prove d'amore che devono sempre essere presenti nella coppia per essere felici.

Come capire che il tuo partner ti ama e ti apprezza davvero? Secondo uno psicologo ci sono 10 prove infallibili che se identifichi nel tuo rapporto con lui, dimostrano che devi stare con lui per sempre, perché in realtà quell’uomo vale la pena. Il momento più difficile per capire se c’è ancora amore, è come si evolve la coppia nel tempo, col passare degli anni ci sono gesti che si traducono in amore, anche se potrebbero sembrare insignificanti.

1. L’ASCOLTO È UN SEGNO D’AMORE

Se il tuo partner ti ascolta, ma ti ascolta davvero, con attenzione, prendendo in considerazione e valorizzando quello che dici è un segno d’amore, soprattutto perché è una delle azioni che rende possibile la comunicazione nella coppia.

2. DIRE TI AMO COME UN SEGNO D’AMORE

Il fatto che io dica “Ti amo” ogni giorno non dimostra necessariamente che sia vero. Esistono mille modi per dire la stessa cosa senza parole, con gesti o con azioni, che sono molto più credibili.

3. ANCHE PARLARE È UN SEGNO D’AMORE

Posso ascoltarti e parlarti. Hai bisogno che il tuo partner osi parlare di tutto con te, specialmente dei suoi sentimenti, di come vedono la relazione e di cosa si aspettano da questa. La comunicazione senza interferenze o argomenti proibiti è necessaria in ogni coppia.

4. SORPRESE COME PROVA D’AMORE

È comune lasciarsi trasportare dall’inerzia e permette alla routine di insediarsi nella relazione. Se il tuo partner cerca di sorprenderti di tanto in tanto, è una grande dimostrazione d’amore.

5. PASSIONE COME SEGNO D’AMORE

Non tutti gli amori sono appassionati, ci sono momenti in cui il desiderio svanisce. Ma deve essere qualcosa di temporaneo. Quindi, se il tuo partner ti mostra il suo desiderio ogni giorno, è anche questo un segno d’amore.

6. RISPETTO, IL MIGLIOR SEGNO D’AMORE

Non c’è amore se non c’è rispetto, questo è chiaro. Quindi hai anche bisogno che il tuo partner ti rispetti, che rispetti il tuo modo di essere, i tuoi gusti, i tuoi hobby, la tua famiglia.

7. L’AMICIZIA COME SEGNO D’AMORE

Uno dei migliori segni d’amore è l’amicizia. Una coppia che, oltre ad essere fidanzati, sono anche amici, ha tutte le garanzie per essere una coppia felice e avere un futuro insieme.

8.LE RISATE IN SEGNO DI AMORE

Anche la risate sono amore, oltre ad essere la migliore medicina. Dicono che la coppia che ride insieme rimane insieme, quindi sì, hai bisogno di qualche risata con il tuo partner.

9. NOI E L’AMORE

Mantenendo una trama indipendente di vita e senza la necessità di essere una coppia siamese, uno dei segni più chiari di amore è quando il tuo partner dice “noi” in una frase. Ciò significa che ti ha nella sua mente e nella sua vita.

10.AMORE NELLE TUE MANI

E le tue mani? Lui ti stringe la mano, non solo nei momenti difficili, ma anche in quei momenti magici che rafforzano la tua storia d’amore.