L’amore non si può spiegare e neanche comprendere. Tuttavia arriva un momento in cui è necessario capire la direzione del nostro rapporto e comprendere se stiamo vivendo una relazione sbagliata.

Non è facile, questo è chiaro. Si tratta di un’incertezza che si insinua nella testa e ronza senza lasciarci dormire, ma è necessario scandagliare ogni dubbio per capire se è il caso di continuare o di lasciare andare.

L’amore è una cosa complicata e mantenerlo vivo non è semplice

La maggior parte delle persone è consapevole del fatto che mantenere una relazione non è semplice, del resto lo abbiamo imparato con l’esperienza che non esistono coppie perfette.

Tuttavia, se è vero che ogni rapporto ha le sue lacune e i piccoli difetti, diversa è la situazione se percepiamo di trovarci all’interno di una relazione sbagliata. È importante infatti portare alla luce tutti i dubbi e affrontarli.

Ci sono dei segnali, però, che più di altri ci fanno comprendere che forse dovremmo fermarci un momento e analizzare la situazione completa per non cadere nell’errore di portare avanti una relazione tossica. Scopriamoli insieme.

Relazione sbagliata: tutti i segnali da osservare e analizzati

L’amore non conosce timore, né catene: al contrario è sempre gentile e onesto. In una relazione sbagliata tutto questo viene a mancare: veniamo invasi dall’insicurezza e dal timore per ogni cosa.

Se non ci fidiamo della sincerità del nostro compagno, se non vediamo impegno, se non c’è fiducia, né libertà o autonomia allora forse dovremmo davvero scoprire tutto questo dove ci porterà.

Situazioni del genere, indipendentemente dalle cause che le hanno portate a creare, rendono il rapporto marcio e impensabile da vivere. Minano il nostro equilibrio personale e quello di coppia, ovviamente. E una relazione sbagliata è solo destinata a portare infelicità e malessere.