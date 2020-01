Questi sono i segni che potrebbero separarsi nel 2020 Gli astri influenzano molto la nostra vita; ecco quali saranno i segni zodiacali che si separeranno nel 2020

Coloro che studiano i transiti e i movimenti astrologici sanno bene che intorno a noi (e persino al nostro interno) c’è energia in costante movimento, di cui molte volte non siamo nemmeno consapevoli. Quell’energia può spesso diventare molto intensa e influenzare molte cose: cose naturali, come le maree ma anche le proprie emozioni.

Ci sono momenti in cui queste transizioni o movimenti astrologici possono influenzare e determinate rotture di alcune relazioni.

Ecco quali sono i segni che potrebbero lasciarsi nel 2020.

Ariete

Chi fa coppia con un ariete deve sapere che potrebbe perderlo nel 2020, specialmente tra i mesi di giugno e settembre. Nonostante il dolore, questo aiuterà l’ariete a ri-focalizzarsi su se stesso e tornare alla conquista di vecchi obiettivi personali facendoli ripartire. L’ariete vive male la costrizione in una coppia e quest’anno potrebbe decidere di liberarsi e volare via.

Cancro

I nati in questo segno avranno a partire dal 2020 una serie di importanti cambiamenti che li renderanno un po’ instabili, anche emotivamente. Non sarebbe improbabile pensare che all’interno di questi cambiamenti, se sono in coppia, possono iniziare a sorgere domande e la possibilità di separarsi. I nati sotto questo segno conosceranno una nuova persona che li farà innamorare e lasciare tutto dietro.

Leone

Tra i mesi di giugno e dicembre, le persone nate sotto questo segno potrebbero separarsi e partire alla ricerca di nuove esperienze. Sono pronte a girare una pagina che hanno fatto fatica a smettere di leggere. Dovranno trovare il coraggio di rilanciarsi nella mischia e cercare la loro felicità.

Capricorno

Entro la fine del 2020, i nati in questo segno potrebbero decidere di separarsi ma non sarà qualcosa che faranno rapidamente. Vivranno un lungo processo e dovrebbero essere pazienti. Il cambiamento sarà positivo e dipenderà solo dalla volontà di crescere sulla base di ciò che è stato appreso.