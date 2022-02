Per San Valentino i migliori cioccolatini in vendita su Amazon

A San Valentino i cioccolatini a forma di cuore sono un must. Da regalare a lui o a lei, in confezioni romantiche che parlano d’amore e di tutto l’affetto che proviamo per il partner. Si possono poi anche condividere, magari dopo una cenetta a lume di candela mentre in tv passa un film pieno d’amore da vedere abbracciati sul divano sotto la coperta.

Su Amazon sono tanti i cioccolatini di San Valentino che possiamo acquistare, certi di avere tra le mani un dono gradito. Anche perché stiamo parlando dei marchi migliori, che propongono sempre materie prime ottime.

A San Valentino i cioccolatini possono essere il regalo migliore da fare e da farsi, per concedersi un po’ di dolcezza anche se si è single. Chi lo ha detto che la festa degli innamorati la debbano celebrare solo le persone in coppia? L’amore, del resto, ha mille sfaccettature.

E allora per San Valentino godiamoci i cioccolatini al latte o fondenti più buoni, da assaporare uno dopo l’altro, per riempire la nostra vita di dolcezza. E di amore, come la festa del 14 febbraio comanda.

Happy Belly, Selezione di praline di cioccolato belga

Fonte foto da Amazon

Il marchio Amazon Happy Belly propone la sua confezione regalo con dentro una selezione di praline di puro cioccolato belga (nei formati da 250 grammi e da 500 grammi). Le praline al cioccolato sono al latte, fondente o bianco, con ripieni assortiti. Il prodotto è realizzato in Belgio ed è adatto a una dieta vegetariana. Inoltre il brand acquista solo cacao certificato Rainforest Alliance Certified: per ogni acquisto di cacao di ottima qualità si aiutano centinaia di coltivatori e famiglie nel mondo, proteggendo la foresta pluviale.

Lindt San Valentino, Idea regalo: peluche cucciolo con cioccolatini Lindor al cioccolato al latte

Fonte foto da Amazon

Da Lindt ecco il dolcissimo orsacchiotto con sacchettino pieno di cioccolatini al latte Lindor (disponibile nella versione Small, Medium e Large, anche con la forma di un leoncino oppure nelle classiche confezioni a forma di cuore). Il sacchetto contiene 75 grammi di praline Lindor Latte, con finissimo cioccolato al latte. A San Valentino regala le praline Lindor con guscio croccante di cioccolato dolce al latte con dentro un morbido ripieno. Il cacao è di altissima qualità, grazie all’esperienza di più di 175 anni del marchio e ai Maitres Chocolatiers che creano vere e proprie prelibatezze.

Caffarel idea regalo per San Valentino, Cioccolatini dentro una cassetta della posta in metallo

Fonte foto da Amazon

Da Caffarel ecco il perfetto regalo per San Valentino per chi ama lo stile vintage e il gusto del buon cioccolato: la cassetta della posta in stile retrò piena di cioccolatini del marchio. Una scatola regalo sicuramente originale ed elegante, per sorprendere chi si ama. La scatola contiene tante sfere al cioccolato al latte di Caffarel, una garanzia quando si parla di cioccolato.

Cioccolatini Cuori rossi al gianduia La Suissa Kg 1 – Praline di cioccolato al latte Ripiene di morbida crema gianduia – Senza glutine

Fonte foto da Amazon

Per San Valentino i cioccolatini a forma di cuore di La Suissa sono perfetti, per una cascata d’amore e di dolcezza da regalare e condividere con la persona che ci ha rapito il cuore. I cuori di cioccolata del marchio sono al latte e ripieni di crema gianduia, quindi con nocciole (la confezione contiene un chilo di cioccolatini, quindi all’incirca 94 pezzi a forma di cuore). Sono naturalmente privi di glutine, quindi ideali anche per chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine.

Confezione regalo Milka personalizzata – Personalizza la confezione regalo con nome e messaggio, con dentro tanti cuori di cioccolato con ripieno di crema di nocciole e torrone

Fonte foto da Amazon

Da Milka ecco la confezione regalo personalizzata con nome e messaggio, che al suo interno racchiude tanti cuori di cioccolato con ripieno di crema di nocciole e torrone, disponibile nella versione a forma di cuore da 187 grammi o a in scatola da 110 grammi o da 220 grammi. Si può scegliere cosa scrivere e come firmarlo. I cioccolatini Milka, poi, sono una grande garanzia.

Baci Perugina cioccolatini Limited Edition Red con nocciole e granella al gusto di lampone, Scatola a forma di cuore

Fonte foto da Amazon

Un classico intramontabile, la scatola a forma di cuore di Baci Perugina, qui nelle Limited Edition Red con nocciole e granella al gusto di lampone, nella confezione da 100 grammi. Una scatola piena di amore che contiene cioccolatini unici con cuore al gianduia, nocciola intera, cristalli al gusto di lampone, ricoperti da una copertura rosso rubino, il colore dell’amore e della passione. All’interno possiamo trovare le frasi firmate da Dolce&Gabbana per un San Valentino pieno di stile. Naturalmente senza glutine, i cioccolatini Perugina aderiscono al Nestlé Cocoa Plan e il cacao è certificato Rainforest Alliance. Ogni confezione contiene 8 praline.

Venchi – Cofanetto San Valentino – Cioccolatini a forma cuore extra fondenti 75% e al latte, Granblend Montezuma fruttato

Fonte foto da Amazon

Infine, il buon cioccolato Venchi, nel cofanetto di San Valentino con cioccolatini a forma di cuore e non extra fondenti 75% e al latte, Granblend Montezuma Fruttato. La confezione contiene al suo interno un assortimento di cuoricini di cioccolato al latte ed extra fondente 75% e Granblend Montezuma fruttato: bellissimo il cofanetto regalo per un pensiero d’amore a chi si ama. Il prodotto è italiano con ingredienti naturali, pochi zuccheri e nessun componente artificiali. Senza conservanti, coloranti e olio di palma, è naturalmente senza glutine.

Per San Valentino regala i cioccolatini più buoni e romantici che si possano immaginare.