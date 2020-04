Se tratti il tuo partner come un bambino smetterà di amarti Se servi e correggi il tuo partner come se fosse tuo figlio sappi che il tuo rapporto di coppia finirà molto presto, Se non sarà lui a smettere di amarti sarai tu...ecco perché è un terribile errore

Il tuo partner gioca ai videogiochi? Che ne dici del suo modo di vestire? I suoi capelli? Convivendo o meno, l’errore peggiore che puoi fare è trattare il tuo partner come tuo figlio, le ragioni sono psicologiche e oggi ne parleremo. Per molto tempo si pensava che la maturità arrivasse a una certa età.

Raggiunta la quale avremmo dovuto stabilirci, avere figli, un lavoro, creare una famiglia, ma tutto questo su quali basi?

È vero, ogni coppia è diversa e la miglior cosa che possiamo fare è non giudicare, ma non siete curiosi delle dinamiche? Nessun confronto, vi è mai successo di sentirvi come la madre del vostro partner? Vi lamentate del suo modo di essere e lo correggete sempre? Fate attenzione, la vostra relazione potrebbe essere in pericolo.

TRATTARE IL PROPRIO PARTNER COME UN ADULTO È UN MODO PER MOSTRARE RISPETTO

Oltre a pensare a ciò che vuoi che faccia il tuo partner, partiamo dalle varie responsabilità personali all’interno della relazione: L’amore che condivide con te.

Trattando il tuo partner come tuo figlio si sente responsabile nei suoi confronti in misura errata e pericolosa, sottrai le responsabilità, diventi fastidiosa perché ci sono sempre pretese, correzioni, e nulla di tutto ciò è ciò che si aspetta da te. Questo perché lo fai sentire insicuro, mostrando sfiducia e controllo eccessivo nella sua vita.

Certo, vale la pena di commentare, vale la pena parlare quando ci sono problemi, ma non devi dimenticare che il tuo partner è un adulto e deve comportarsi come tale di spontanea volontà, e non deve dipendere dai tuoi ordini. Se il tuo partner si attiene a tutto ciò che avete concordato assieme, non dovrebbero esserci problemi.

Forse ci sono cose del tuo partner che non ti piacciono, gli occhiali che lascia ovunque per casa, il modo in cui il colletto della camicia resta stropicciato quando si veste di fretta, ecc.. Ma il modo in cui si fanno notare le cose fanno la differenza: farlo sentire senza una propria capacità decisionale soffocherà il suo amore per te.

Dovremmo avere una relazione con una persona adulta, in grado di prendere decisioni, ma se hai superato i limiti potresti arrivare al punto di stufarti, stancarti della sua mancanza di azione, che ti indurrebbe a smettere di vederlo come la persona che ami.

Dunque vuoi essere un partner o un genitore di quella persona? Rispetta il tuo ruolo e le cose funzioneranno molto meglio per entrambi.