A volte dopo una pausa arriva una riconciliazione piena di pace e stabilità. Ecco alcuni segnali che ti ama ancora nonostante vi siate lasciati

Segnali che ti ama ancora nonostante vi siate lasciati. Se pensi che il tuo ex stia ancora pensando a te e abbia in programma di cercarti di nuovo, devi stare attenta ad alcuni segnali per risolvere i tuoi dubbi. Prima di emozionarti è necessario che tu sappia che per tornare con il tuo ex devi essere sicura delle tue emozioni, un secondo tentativo fallito potrebbe lasciare molte più ferite.

Valuta freddamente la situazione. Cerca di essere onesta con te stessa, il tuo ex partner potrebbe non essere sicuro di ciò che vuole davvero, e neanche tu. A volte cerchiamo un partner del passato solo per avere compagnia o sentirci amate.

Vogliamo che tu osservi le cose dall’esterno e non ti esponga a una situazione imbarazzante, quindi riveleremo tre segnali che il tuo ex potrebbe davvero voler tornare da te per risolvere le cose.

TROVA UN MODO PER RIMANERE IN CONTATTO

Se ogni tanto ti invia dei messaggi per sapere come sta andando tutto e si preoccupa di aiutarti quando ne hai più bisogno, quel ragazzo probabilmente prova ancora qualcosa per te, e potrebbe volerti di nuovo nella sua vita.

TI RICORDA IL PASSATO

Se con il tuo ex sei rimasta in buoni rapporti e ti scrive qualche volta anche solo per dirti che qualcosa che ha visto nel centro commerciale gli fa pensare a te o se ti manda immagini trovate sui social network per iniziare una conversazione, è un chiaro segno che non ti ha dimenticato e probabilmente sente una certa nostalgia del rapporto che avevate.

CONTINUA A CERCARE DI SPIEGARE GLI ERRORI

Per gli esperti, qualcuno che si preoccupa ancora frequentemente di spiegare quali sono stati gli errori del vostro rapporto e continua a cercare una spiegazione su ciò che è andato storto, non è riuscito ancora a chiudere completamente la vostra storia. Questo può essere un modo per placare la loro colpa, ma può anche significare che stanno cercando un modo per riconciliarsi.

Lasciarsi alle spalle una storia importante non è sempre semplice e certi atteggiamenti indicano che non era pronto a dire addio al vostro rapporto.