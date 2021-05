Chi è single, sicuramente dal nuovo anno desidera un amore in regalo. Tutti vogliono avere qualcuno accanto per condividere i momenti più belli e anche i più tristi della nostra vita.

Sappiate che il 2021 sarà un anno molto fortunato in amore per alcuni segni zodiacali. Ci sono alcuni segni dell’Oroscopo che dovranno sopportare pene d’amore e altri che, invece, potranno godere di rose e fiori.

L’Oroscopo degli anni scorsi aveva premiato alcuni segni zodiacali… vediamo però quali saranno i segni che nel 2021 potrebbero essere fortunati in amore. Siete pronti a scoprire quali sono i premiati dalle stelle che avranno il cuore che batterà forte per i prossimi mesi?

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Le ragazze nate sotto il segno dell’Ariete credono in loro stesse, hanno una grande autostima e una forte sicurezza. Chi sta con l oro si sente a proprio agio. In amore cercano qualcuno che non ha paura di godersi la vita. Quella persona è in arrivo e darà nuovo colore alla tua esistenza.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le ragazze nate sotto il segno del Cancro sono un po’ complicate in amore. Danno l’impressione di essere dure, ma dietro quella corazza sanno essere molto amorevoli. Nel 2021 troveranno qualcuno che saprà apprezzare i loro lati positivi.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le ragazze nate sotto il segno del Leone sono fortunate, perché il 2021 sarà il loro anno. Farete arrossire tutte le persone che sono nel vostro mirino, grazie alla vostra capacità di attirare chiunque. Attenzione, però, a essere umili, perché il vostro ego potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le ragazze nate sotto il segno della Bilancia amano la pace e la tranquillità. E le troverete proprio in una persona che entrerà a far parte della vostra vita quest’anno.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Le ragazze nate sotto il segno del Capricorno troveranno l’amore e qualcuno che sarà responsabile della loro felicità di quest’anno.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Le ragazze nate sotto il segno dei Pesci troveranno molti ammiratori quest’anno. Impossibile non amarle.