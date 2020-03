Segni zodiacali: questa è la tua più grande paura in una relazione, secondo il tuo segno Segni zodiacali: questa è la tua più grande paura in una relazione, secondo il tuo segno.

In una relazione d’amore è normale provare paura, gelosia e insicurezze nello stare con qualcuno. A volte quella paura è causata da ex-partner, esperienze di divorzio o scarsa autostima. Molte di queste paure possono essere irrazionali o completamente incomprensibili, ma dobbiamo accettarle e affrontarle. Ecco le più accentuate in base al tuo segno zodiacale.

Ariete

Se sei un Ariete, ciò che ti spaventa di più è perdere la tua indipendenza in una relazione. Sei una persona che ha sempre bisogno del tuo spazio e del tuo tempo e temi che avere una relazione te lo porti via.

Toro

Anche se ti rifiuti di ammetterlo, la brutta verità su te stesso è che tutto deve sempre andare per la tua strada. Pertanto, la tua più grande paura della relazione è legata all’impegno: non vuoi stare in una situazione in cui devi prendere decisioni insieme a un’altra persona.

Gemelli

I gemelli temono la noia più di ogni altra cosa in questo mondo. Quando si tratta di relazioni, il suo incubo più terrificante diventerà realtà se lui e il suo partner cadono nella routine.

Cancro

La sua più grande paura della relazione è non ricevere tutto l’amore che sta dando al suo partner. Ha paura di essere quello che si preoccupa di più e dà di più, mentre l’altra persona potrebbe amarlo solo per metà.

Leone

Non puoi sopportare nemmeno il pensiero di essere ingannato. La lealtà è così importante per te che saresti completamente devastato nel sapere che la persona che ami ti ha sostituito con un altro.

Vergine

Ciò che temi nelle relazioni è far entrare completamente qualcuno nella tua vita. Hai paura di consentire a qualcuno di conoscere i tuoi lati vulnerabili e i punti deboli che giacciono sotto la dura corazza che indossi come una maschera. Inoltre, hai paura che il tuo partner vedrà le tue imperfezioni.

Bilancia

Se appartieni a questo segno, la tua più grande paura delle relazioni è legata ai tuoi alti standard. La verità è che non hai paura dell’altra persona. Temi solo di non trovare mai qualcuno che soddisfi tutte le tue aspettative e necessità.

Scorpione

Ciò che temi maggiormente nelle relazioni è essere pugnalato alle spalle e sei terrorizzato dal trovare un partner ingiusto. La sua più grande paura nella relazione è in realtà stare con una persona che tradisce la sua fiducia e amicizia, perché è qualcosa che non potrebbe mai sopportare o tollerare.

Sagittario

Se sei un Sagittario, la tua più grande paura in una relazione è vivere un dramma inutile. La verità è che quando ti rilassi, fai del tuo meglio per evitare discussioni e combattimenti. Non vuoi condurre una vita noiosa, ma non hai nemmeno bisogno di qualcuno che rubi la tua pace interiore.

Capricorno

La sua più grande paura è prendere decisioni con il suo cuore e non con una mente fredda. I tuoi piedi sono sempre fermamente al cento per cento a terra e odieresti perdere il controllo per qualcuno che potrebbe non valerne la pena.

Acquario

Quando si tratta delle tue paure più profonde, una di queste è sicuramente legata alle relazioni romantiche. Potresti non voler ammetterlo con nessuno, incluso te stesso, ma la verità è che hai molta paura di non essere all’altezza. Hai il terrore che l’altra persona non accetti il ​​tuo vero io e, soprattutto, hai paura di cedere sotto pressione e accetti di cambiare l’essenza della tua personalità.

Pesci

Se sei un Pesci, hai paura di farti del male e spezzarti il ​​cuore. Naturalmente, questo è qualcosa che tutti noi vogliamo evitare, ma quando si tratta di questo segno zodiacale, questa paura lo paralizza letteralmente. Preferiresti stare solo piuttosto che dare la possibilità a qualcuno di farti del male emotivamente.