Si amavano alla follia, venero trovati entrambi senza vita, abbracciati nel loro letto Si amavano alla follia, venero trovati entrambi senza vita, abbracciati nel loro letto. Accanto a loro c'era una lettera che lui aveva scritto alla sua amata prima di morire...le parole e la loro storia hanno commosso migliaia di persone. Ecco cosa diceva la lettera e cosa è accaduto

Gerhart Hirsch, conosciuto con lo pseudonimo, André Gorz, un filosofo di 82 anni, decise di dedicare alcune righe a sua moglie prima di perdere la vita, con quella lettera immortalò l’amore che provava per chi era stata la sua partner per sei decenni.

Il filosofo e sua moglie Dorine furono trovati morti nella loro casa di Vosnon, in Francia, e decisero di andare in paradiso insieme. Nel messaggio che André ha scritto per lei, esprime quel sentimento che li ha tenuti insieme per così tanto tempo:

“Hai appena compiuto 82 anni. Sei più bassa di sei centimetri, non pesi più di 45 chili e sei ancora bella, elegante e desiderabile. Abbiamo vissuto insieme per 58 anni e ti amo più che mai.” Con quelle parole commoventi voleva far conoscere a Dorine la sua ammirazione per lei, che stava combattendo una malattia terminale che impediva loro di continuare a sognare un futuro insieme.

La loro relazione iniziò nel 1947 quando vide Dorine mentre giocava a poker, sapeva che il destino li avrebbe fatti incontrare di nuovo e così fu, André si descrisse come un ebreo austriaco che non aveva un soldo. Dorine, dall’Inghilterra, stava cercando di tornare alla vita dopo la dolorosa esperienza postbellica. Dopo aver celebrato il suo sessantesimo compleanno le era stata diagnosticata una malattia degenerativa.

André decise di lasciare il lavoro per prendersi cura di lei e offrirle l’attenzione di cui aveva bisogno di fronte ai sintomi della sua malattia. Il filosofo disse: “Mi chiedevo cosa fosse superficiale per decidere a cosa dovevo rinunciare per concentrarmi sull’essenziale”.

“Siamo stati creati per proteggerci a vicenda. Dovevamo creare insieme, l’uno per l’altro, un posto nel mondo che ci era stato inizialmente negato. Ma per questo era necessario che anche il nostro amore fosse un patto per tutta la vita”.

“Ricordo di aver pensato che, dopo tutto, mi importava solo di una cosa: stare con te. È inimmaginabile continuare a scrivere se non ci sei più. Sei l’essenziale, senza di te tutto il resto perde significato e importanza. Questo è quello che volevo dirti nella dedica della mia ultima scrittura. Saremo ciò che facciamo insieme”, ha aggiunto il filosofo.

“Non voglio assistere alla tua cremazione, non voglio ricevere le tue ceneri in un contenitore” , disse André. Si rifiutava di affrontare l’idea che la sua partner avrebbe lasciato questo mondo e che lui sarebbe rimasto solo con il dolore della sua partenza.

Entrambi morirono abbracciati nel letto dove avevano sempre dormito insieme, fu loro la decisione di andarsene contemporaneamente il 22 settembre 2007.