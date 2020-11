Stare bene anche se niente va bene: è davvero possibile? Ed è giusto farlo? L’unica risposta che cerchiamo si trova nel nostro cuore ed è lì che dobbiamo cercarla, con coraggio e tenacia.

Si può stare bene anche se niente va bene?

Ci sono giorni in cui abbiamo la consapevolezza che tutto ciò che volevamo e che avevamo sempre sognato non si è avverato. Sono quelli i momenti in cui ci lasciamo prendere dallo sconforto e dai pensieri negativi e pessimistici.

Altre volte invece sorridiamo, agli altri e al mondo intero chiedendoci se si può stare bene anche non va bene niente. Ma la strada giusta non è sorridere a ogni costo, anche se siamo consapevoli di quanto questa semplice azione possa cambiare la giornata e anche la vita.

La verità è che a volte tendiamo a complicarci la vita più di quanto dovremmo farlo, altre volte, invece, agli occhi degli altri ci trasformiamo in moderne wonder woman fingendo che vada tutto bene. Entrambi i comportamenti sono nocivi per il nostro benessere.

Cosa fare quando non siamo felici e soddisfatte?

Ecco la vera domanda da porsi, quella alla quale possiamo rispondere solo ascoltando il cuore, solo aprendo quel dialogo interiore e prezioso per noi stesse. Si può stare bene anche se niente va bene solo se scegliamo di guardare le cose dalla prospettiva giusta.

Imparare ad apprezzare le piccole cose, quelle vere e autentiche alle quali nessuno più dà il giusto peso: questa potrebbe essere la prima vera soluzione per tornare a sorridere e non per sforzarsi di farlo.

Quando abbiamo la percezione che tutto va male accade, semplicemente, che ci stiamo concentrando solo ed esclusivamente sui fallimenti senza invece osservare quello che abbiamo fatto fino a questo momento o assaporare le cose belle e autentiche della vita. Questo atteggiamento è solo il primo per recuperare il benessere interiore.

Si può stare bene anche se niente va bene? Sì, ma solo se lo vogliamo davvero

È importante quindi, come abbiamo detto, cambiare la prospettiva, ampliare i nostri orizzonti e guardare le cose da un altro punto di vista. Insomma, smettiamola di considerare il bicchiere sempre mezzo vuoto.

Tuttavia se è vero che si può stare bene anche se niente va bene è altrettanto vero che il dolore, in qualsiasi sua forma, va sempre affrontato. Iniziare da un sorriso va bene, ma non dobbiamo paura di piangere o di ammettere che non ci sentiamo bene, che ci sono delle cose che minano la nostra felicità.

Solo affrontandoli i problemi, a partire dalla comprensione della loro natura possiamo tornare a sorridere e a essere felici in maniera autentica. E allora tutto andrà bene.