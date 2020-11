L'amore richiede fiducia, onestà e libertà: non c'è posto per la paura e le insicurezze

Innamorarsi di qualcuno è sempre un avvenimento importante e bellissimo che però può essere minato dalla paura. Ecco perché è importante superare l’insicurezza in una relazione.

Arginare tutti i timori e assumersi il rischio di seguire il cuore richiede coraggio e fiducia, due delle prerogative più importanti che riguardano l’amore.

La paura di perderlo: come superare l’insicurezza all’interno di un rapporto

Condividere la vita con una persona è bellissimo: la relazione diventa il luogo sicuro nel quale potersi esprimere e mostrarsi per quello che si è realmente.

Niente è idilliaco o perfetto, questo è chiaro, tuttavia se la relazione è basata sul rispetto, sulla fiducia e sulla comunicazione, quei piccoli problemi quotidiani non fanno altro che rafforzare ancora di più la coppia.

Ma quando a insinuarsi all’interno del legame d’amore è la paura, questo sentimento rischia di avvelenare il rapporto: ecco perché importante saper superare l’insicurezza.

Scappare o rischiare? L’eterno dilemma degli insicuri

C’è chi inizia a sviluppare l’insicurezza già quando si trova nel bel mezzo di una relazione, c’è chi invece per paura cede scappando via ancor prima di averci provato davvero.

Un peccano non credete? Del resto per utilizzare un luogo comune possiamo dire che è meglio vivere di rimpianti che di rimorsi. Vediamo quindi insieme come superare l’insicurezza.

Come superare l’insicurezza analizzando le cause a partire dai segnali

Se facendo autoanalisi su voi stesse avete compreso che la paura, troppo spesso, vi fa commettere errori di giudizio o azioni che minano il benessere della coppia, sappiate che siete già sulla strada giusta.

Il primo passo per superare l’insicurezza è, infatti, quello di analizzare le cause. La paura infatti sfocia nella ricerca di controllo sulla relazione. E mai cosa fu più sbagliata di questa: ricordate che l’amore è fatto di fiducia e libertà.

L’insicurezza si manifesta spesso con la gelosia, il segnale di antonomasia. Non solo non si crede abbastanza nel rapporto ma non si ha fiducia in se stessi. La gelosia molto spesso sfocia nel controllo.

La verità è che alla base di tutto, nella maggior parte dei casi, tutto nasce a causa della poca fiducia che abbiamo in noi stesse o per la bassa autostima. Ma imparare a riconoscere i segnali può essere il primo passo per cambiare atteggiamento.