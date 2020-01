Test della personalità: vedi un gatto o un topo? Vedi un gatto o un topo? La risposta rivelerà alcuni aspetti del tuo modo di essere nell'intimità che potresti non conoscere

La vita intima non è un argomento facile da esplorare o condividere con gli altri, specialmente quando ci sono dei problemi. Ci sono quelli che non hanno tabù e quindi possono facilmente parlare della loro vita intima e ce ne sono altri per i quali è addirittura un reato parlarne di qualcosa di così privato.

Inoltre, la vita intima ha degli aspetti che, in alcuni casi, non sono noti nemmeno a noi stessi. Parliamo di aspetti inconsci legati ai nostri desideri più profondi.

Pertanto, i test possono essere un modo divertente e utile per scoprire alcune cose che potrebbero essere nascoste. In questo caso, proponiamo un test di personalità che può rivelare alcuni aspetti del tuo modo di essere nella vita intima che potresti non sapere.

La domanda è… guardando la foto sopra, cosa hai visto? Un gatto o un topo? Leggi qui sotto come interpretare la risposta.

Se hai visto il gatto

Nell’intimità sei molto passionale. Sebbene tu possa sembrare un po’ sfuggente visto da fuori, hai una personalità che tende ad essere molto calda.

Ti concedi al piacere e ti divertiti senza troppi sensi di colpa. Sei uno di quelli che sono aperti ad esplorare nuovi territori ed esperienze. Hai quel fascino irresistibile che unisce la tenerezza alla dissolutezza. Pertanto, al letto, puoi essere ipnotico.

Se hai visto il topo

Nell’intimità hai una personalità un po’ distante e sfuggente. Ti piace raggiungere il piacere, soprattutto se lo fai con qualcuno che apprezzi. Tuttavia, mantieni anche un po’ di distanza, come riserva personale.

Non sei una delle persone che si concedono facilmente. Ci pensi bene e ragioni un po’ di più prima di fare qualsiasi cosa e vuoi sentire di essere in un posto sicuro, con una persona di cui ti puoi fidare. Ma una volta che ti senti rassicurato e a tuo agio riesci a vivere la tua vita intima con sensualità e un pizzico di malizia.