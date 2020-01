Tradisce la moglie allo stadio, ma le telecamere lo smascherano L'uomo decide di tradire la moglie e portare l'amante allo stadio. Non ha pensato che le telecamere potessero inquadrarlo e smascherarlo

Scegliere di tradire la moglie e portare l’amante allo stadio a vedere un evento sportivo non è un’idea grandiosa. Lo sa bene questo signore che in Ecuador ha pensato bene di sbaciucchiarsi con l’amante allo stadio durante la partita tra Barcelona e Dolphin. La Kiss Cam lo ha pizzicato e ha smascherato il suo tradimento.

Uscire con l’amante e portarla in un luogo pubblico, a un evento sportivo, pieno di fotocamere, telefonini, telecamere: che pessima idea. L’uomo, sposato con un’altra donna, si trovava sugli spalti dello stadio, per uno speciale evento tra Barcelona e Dolphin. In campo c’era anche l’ex capitano della Juventus Alex Del Piero, protagonista insieme ad altri colleghi nella speciale notte gialla per la presentazione della squadra spagnola. Con lui anche Ronaldiho, Diego Forlán, Kaká e Pirlo.

L’uomo, interessato al calcio e anche alla sua giovane amante, ha pensato bene di unire le sue due passioni. Non considerando che ogni tanto la telecamera inquadra gli spalti per immortalare i tifosi più belli, più particolari, più focosi e anche i più “appassionati”.

Com’erano lui e la sua amante impegnati in tenere effusioni d’amore. Quando l’uomo si è accorto della telecamera puntata su di loro ha tentato di fare il vago. Ha tolto il suo braccio che avvinghiava la donna, ha fatto finta di niente, si è messo a guardare altrove. Ma il danno ormai era fatto.

La giornalista Evelyn Gonzalez ha poi condiviso il video, suggerendo a tutti di essere fedeli. Ed evitare scappatelle. Ma siamo sicuri che sia andata davvero così? Magari era la sua fidanzata, o sua moglie. Magari era il primo appuntamento e lui si è sentito imbarazzato da quella telecamera puntata contro. A dire il vero c’è chi lo ha trovato sui social ed era accanto ad un’altra donna… quindi i dubbi ci sono… e pure tanti!

Chissà se scopriremo mai chi erano quei due protagonisti di una Kiss Cam enigmatica. Certo, se era l’amante, l’uomo si merita tutto questo clamore negativo!

Fonte: ilmessaggero.it