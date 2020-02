Un messaggio dall’aldila Il suo amato marito muore dopo 46 anni di matrimonio. Lei è distrutta ma mesi dopo, il giorno di San Valentino trova un mazzo di fiori. Legge il messaggio e scoppia in lacrime. Il biglietto diceva...

Potresti averli notati quando camminavano lungo la strada o quando si tenevano per mano sull’autobus, o si abbracciavano all’uscita del cinema. O forse li hai più vicini di quanto pensi: nella tua famiglia o nel tuo gruppo di amici. Alcune coppie hanno un modo di parlare, guardarsi o ascoltare che è ammirevole e persino invidiabile.

L’amore è la cosa più importante nella loro vita. E questa decisione è ciò che li tiene impegnati anche dopo la morte. Randy Tenney, 65 anni, un amorevole marito dell’Arizona, negli Stati Uniti, fece in modo che sua moglie ricevesse dei fiori a San Valentino, mesi dopo aver perso la battaglia contro una lunga e dura malattia.

Tenney ha lasciato questo mondo lo scorso dicembre, dopo aver avuto a che fare con il glioblastoma (una rara forma di cancro al cervello) e, sapendo che aveva poco tempo e probabilmente non avrebbe raggiunto San Valentino, si è assicurato che sua moglie Debbie Taylor continuasse a ricevere fiori per questo giorno speciale.



Il momento sorprendente ed eccitante in cui sua moglie Debbie ha ricevuto il suo ultimo bouquet è stato ripreso, e naturalmente, leggendo il messaggio sulla lettera, la donna ha iniziato a piangere.

“Le rose sono rosse le viole sono blu. Grido dal cielo che ti amerò per sempre. Con affetto dal tuo eterno Valentino, ” questo si leggeva nel suo ultimo messaggio alla sua amata.

La coppia si sposò 46 anni fa, nel 1974. Apparentemente erano fidanzati sin dall’infanzia e, secondo la moglie, non avrebbero mai immaginato di vivere qualcosa di così dolce e tenero, come l’ultimo addio attraverso un messaggio in un Bouquet di fiori. È emerso che Randy aveva organizzato con molta attenzione la consegna “direttamente dal cielo”, con mesi di anticipo tramite un amico di famiglia che possedeva un negozio di fiori. Oltre a sua moglie, Randy lascia 8 figli, 33 nipoti e 6 pronipoti. Debbie ha condiviso il video e le foto sui suoi social network dove è stato condiviso più di 67 mila volte.

“Oggi ho ricevuto una consegna speciale direttamente dal cielo. Randy l’ha preparato prima di morire e non riesco a pensare a qualcosa di più dolce. Mi manca molto il mio Valentino. È il migliore ”, ha detto, commossa.



Nonostante il suo intenso programma, Jordan (uno dei figli di Randy e Debbie), ha detto che suo padre era sempre presente per lui e per i suoi fratelli, aggiungendo che era profondamente radicato nella comunità. In effetti, quasi 400 persone hanno partecipato al suo funerale. Sicuramente, affinché una relazione funzioni, è necessario uno sforzo costante su base giornaliera e lavorare per raggiungere un’affinità; condividere gusti, senso dell’umorismo, generare reciproca ammirazione e, come Randy e Debbie, dare estrema importanza all’amore.