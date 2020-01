Un uomo fantastico Manda delle foto particolari alla compagna, per conquistarla ogni giorno. La "sensualità" di quelle fotografie hanno conquistato tutte le donne del web...ecco cosa si è inventato quest'uomo dopo aver capito cosa vogliono davvero le donne

Se si tratta di conquistare e sedurre una donna, questo uomo generoso ha dato i migliori consigli per conquistare il cuore di qualsiasi donna. Attraverso una serie di foto esilaranti, Michael Oonk vuole mostrare al mondo come inviare foto sexy alla propria ragazza. Anche se sicuramente le mogli sarebbero anche felici di ricevere tali sorprese.

Con la sua proposta le immagini con vestiti succinti appartengono passato, per Michael è più conveniente inviare foto lavando le stoviglie, spazzando, portando a spasso il cane, tagliando il giardino o portando fuori la spazzatura, se vuoi far felice la tua partner.

Michael ha pubblicato le immagini su Facebook e gli utenti della rete hanno iniziato a commentare. Soprattutto le donne si sono sentite commosse e allegre dall’atteggiamento di questo signore. Inoltre, alcuni hanno inviato i saluti alla sua ragazza per ricordarle quanto fosse fortunata ad avere un partner come Michael. Il nome della “fortunata” è Laine Murray, che sembra essere molto consapevole di quanto sia bravo il suo ragazzo.

“Non è una grande sorpresa. Amo la nostra relazione e sono molto orgogliosa di lui. Gli ho detto fin dall’inizio che volevo che le sue azioni parlassero più forte di qualsiasi cosa avesse promesso”, ha detto Laine.

Di solito Michael aiuta la sua partner facendo le faccende di casa senza che lei chieda nulla. In effetti, le immagini che ha condiviso su Facebook sono state scattate un venerdì pomeriggio mentre Laine si trovava al lavoro.

“Laine sarebbe stata impegnata tutta la giornata come volontaria in un rifugio per donne vittime di violenza domestica (lei stessa era stata vittima di violenza domestica). Non mi è permesso di andare lì, è solo per le donne.

La casa non era in buone condizioni, quindi ho pensato che pulire fosse il minimo che potessi fare. Ma ho anche avuto l’idea di mettere le foto su Facebook, perché pensavo che sarebbe stato divertente”, ha commentato Michael.

E quali immagini sono state divertenti. Più che divertenti, le immagini sono diventate virali e oltre 110.000 utenti hanno reagito alla pubblicazione. Speriamo che non solo le donne abbiano visto la pubblicazione e che altri signori decidano di mettere in pratica i consigli di Michael.

Quest’uomo sa come far innamorare una donna. In un momento in cui l’uguaglianza di genere è in primo piano, la solidarietà tra la stessa coppia è la chiave per mantenere a galla la relazione, quindi sarebbe meglio per molti uomini prendere l’esempio di Michael e sorprendere la propria moglie.