Un uomo ti cerca di più quando lo rifiuti, lo dice la scienza Secondo uno studio sviluppato dai ricercatori della Kansas State University, gli uomini tendono a reagire in modo più ostile al rifiuto di una donna.

Un uomo ti cerca di più quando lo rifiuti, lo dice la scienza. La sensazione del rifiuto è complicata da accettare per tutti; È come se ti dicessero che non sei abbastanza bravo o che c’è qualcosa di sbagliato in te, quindi richiede molta fiducia in se stessi e una sana autostima capire che nella vita non puoi piacere a tutti.

Parlando in particolare delle relazioni, il rifiuto è di solito più delicato e fa persino del male alle persone più sensibili, portando spesso la persona respinta a reagire in modo negativo se non sa come affrontare la situazione.

Questo è comune in molti uomini (non tutti, ovviamente) che sembrano prendere il rifiuto come un insulto e reagire negativamente o prenderlo come una sfida. In un modo molto generale questo non è così comune nelle donne, che di solito assumono una posizione passiva o di “rassegnazione” in questa situazione; per dignità, tendiamo a fare un passo indietro quando vediamo che l’altra persona non ci sta prendendo sul serio.

Secondo uno studio sviluppato dai ricercatori della Kansas State University, gli uomini tendono a reagire in modo più ostile al rifiuto rispetto alle donne. Questo accade perché il loro orgoglio maschile è influenzato dal vedere che una donna non vuole nulla da loro. O addirittura si innesca una specie di istinto di caccia, come una sfida a dimostrare a se stesso che può ottenere quella donna in qualche modo.

Se la vediamo in questo modo molte cose diventano chiarite, per esempio, che nella nostra società è accettabile per un uomo rifiutare, denigrare o condizionare una donna in base al suo aspetto, mentre una donna non può fare lo stesso con l’uomo senza questo risponda con insistenza o offese.

A quante di noi è successo che dopo aver fatto sapere a un uomo che non siamo interessate riceviamo in cambio un insulto. “te la tiri”, “credi di essere chissà chi” ecc., sono insulti comuni che molte donne devono sopportare in cambio della loro libertà di decidere se vogliono o meno stare con qualcuno.

Lo studio di cui sopra ha dimostrato, attraverso un esperimento, che gli uomini reagiscono diventando più insistenti quando vengono respinti perché il loro ego si sente umiliato. Ciò è stato dimostrato quando è stato condotto un esperimento in cui 60 donne e 60 uomini vivevano insieme e sono state valutate le reazioni dei “respinti”.

Quindi, sai, se un uomo diventa insistente dopo averlo respinto, può darsi che il suo interesse per te sia stato in realtà un bisogno egocentrico e non tanto un interesse onesto.