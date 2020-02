Una donna tradita Scopre che il marito l'ha tradita e ovviamente chiede il divorzio, ma non prima di aver messo in atto la sua vendetta. Le foto di ciò che ha fatto all'amante sono diventate presto virali.

Più di una volta abbiamo sentito che una donna innamorata è capace di tutto specialmente se viene tradita. Ciò fu evidente quando una moglie messicana scoprì l’infedeltà del suo partner ed espresse la nudità della sua avversaria alla vista di tutti.

Gli eventi si sono verificati il ​​22 dicembre dello scorso anno, quando i membri delle forze di polizia dello stato di Quintana Roo sono stati informati dal personale che lavorava in un ufficio dell’Istituto messicano di sicurezza sociale di Cozumel, su una specie di stendardo con la fotografia di una donna nuda e sdraiata.

Gli abitanti di Cozumel furono sorpresi quando attraversarono il luogo e videro uno spettacolo del genere, la donna stampò l’immagine su una superficie di tela che in seguito appese a una recinzione metallica. Tutti coloro che hanno potuto scattare foto con i loro telefoni cellulari le hanno diffuse sui social network.

Inutile dire che l’immagine caricata sulle reti è diventata immediatamente virale. Si presume che il marito infedele lavorasse presso l’istituto in cui è stata trovata la fotografia. Le autorità hanno rimosso l’immagine sensuale e hanno identificato la protagonista della fotografia per fornire le prove trovate.

Si è appreso che l’azione è stata eseguita da una moglie ferita e molto offesa quando ha saputo che suo marito la tradiva con un’altra. “La prossima volta, assicurati che la moglie non abbia tue foto”, ha scritto la moglie offesa. L’identità della donna nella foto non è stata rivelata dai media.

Si dice anche che la moglie vendicativa si è rivolta alle istanze legali per presentare la sua richiesta di divorzio, quindi si presume che presto la donna ferita diventerà un’ex moglie. Numerosi commenti sono piovuti sulle reti sul caso. La maggior parte degli attacchi più forti all’azione commessa dalla moglie gelosa proveniva proprio dalle donne.

“L’altra donna sarà pure senza morale, ma non è stata lei a deludere la moglie. Quello che aveva l’impegno verso la propria consorte era il marito. Se fossi così arrabbiata, avrei appeso l’immagine di mio marito intervistato, ma non vale neanche la pena di spendere soldi per una persona del genere, è meglio che lo lasci e ora “, ha detto un utente.

Per non parlare degli attacchi diretti al marito, che alla fine non sarebbe dovuto cadere tra le braccia appassionate di un’altra. La solidarietà apparentemente automatica tra donne non esiste. “E la foto del marito? Perché alla fine è lui che aveva l’impegno e doveva rispettare la promessa di matrimonio, non l’amante “, ha detto un altro utente di Internet.

Ciò che non si può negare è che quel giorno è stato abbastanza rumoroso e sussurrando in tutta Cozumel. E la vendetta della donna è trascesa, ha dato molto di cui parlare in tutte le parti del mondo da quando è diventata virale.