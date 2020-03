Una notte che cambia la vita Si sono innamorati, si sono sposati e hanno avuto tre figli. Poi si sono lasciati per discordie caratteriali, ma quando si sono rivisti hanno passato un unica notte insieme...Nessuno dei due si aspettava quello che sarebbe successo quella notte, il destino ha deciso per loro

Quando Charliann Broadhurst e Ryan Hill si sono innamorati, si sono sposati e anno avuto tre figli, non avrebbero mai immaginato che le loro strade si sarebbero divise a causa di incomprensioni caratteriali, per poi rincontrarsi nel modo più inaspettato possibile. Tuttavia, dove c’era il fuoco, rimangono le ceneri e i fidanzati d’infanzia, dopo essersi rincontrati, hanno avuto un’avventura di una notte.

Quello non avrebbero mai immaginato che durante quell’unica notte Charliann sarebbe rimasta incinta di altri tre angeli, le terzine che, aggiunte agli altri tre fratellini, costituiscono almeno una mezza dozzina di motivi per cui la coppia poteva provare ad essere di nuovo felice insieme, sollevando la bandiera bianca.

Charliann Broadhurst e Ryan Hill con tutti i loro figli

“Nessuno dei due riusciva crederci dal momento che durante il concepimento, Ryan e io non eravamo davvero insieme. È l’amore della mia infanzia e siamo stati insieme da quando avevamo 15 anni, ma a quel tempo stavamo attraversando un brutto momento” , ha detto la felice mamma.

La coppia dice che la notizia della gravidanza è stata una sorpresa che ha finito per aprire gli occhi all’assurdità del loro allontanamento, ma quando hanno saputo che erano triplette, la loro gioia traboccava triplicata. Non potevano credere che quella notte fosse così definitiva per la loro vita, il loro futuro e quello della loro famiglia.

“Dico a tutti che sono rimasta incinta in un’avventura di una notte, con l’uomo con cui ho già avuto figli. È un miracolo. Era come se una forza esterna volesse raggiungerci e unirci. È letteralmente una favola” , ha detto l’eccitato Charliann. Inoltre, ha aggiunto che, in nessun modo è stata pianificata la gravidanza. Ha scoperto tutto quando lei è andata dal medico per un disturbo e, dopo alcuni test, il risultato l’ha lasciata senza parole.

“Non pensavo nemmeno di essere incinta. Sono andata dal dottore per curiosità perché mi sentivo davvero male e mi ha detto che ero incinta. Dato che sanguinavo, mi ha mandato direttamente in ospedale. È stato quando ho saputo che erano terzine ” ha detto la donna.

All’inizio, se ne vedevano solo due nella scansione, ma dopo un secondo controllo, l’ecografista predisse che poteva portare un terzo bambino nel suo essere, come in effetti accadde. “Non sapevo come prenderla. I gemelli sono la mia fiaba. Ho sempre sognato di avere due gemelli, ma alcune terzine sono le migliori ” , ha aggiunto Broadhurst.

La gravidanza si è evoluta perfettamente e dopo due settimane in ospedale è stata dimessa l’orgogliosa madre. Tuttavia, una scansione di follow-up ha rivelato che i bambini avevano smesso di crescere. Qualcosa non andava, quindi alla donna è stato praticato immediatamente un taglio cesareo. Charliann ha partorito a 33 settimane e Ryan il padre è stato fortunato a essere lì per vedere i loro bambini aprire gli occhi alla vita e sul mondo e tagliare i loro tre cordoni ombelicali.

Sono nati alle 12:31 pm, il 31 maggio 2019, incredibilmente, nello stesso minuto, al momento giusto per far rivivere l’amore tra i loro genitori.