uno studio condotto dall’università di Harvard Lo conferma uno studio condotto dall'università di Harvard: le persone che sono più attraenti fisicamente hanno più difficoltà a trovare l'amore e la stabilità rispetto a quelle che non sono considerate attraenti.

La ricerca dell’Università di Harvard rivela che le persone che sono più attraenti fisicamente, hanno maggiori probabilità di fallire più rapidamente nelle loro relazioni rispetto a quelle che non sono considerate attraenti. Nei primi studi condotti sull’argomento, è stato scoperto che esiste un forte legame tra bellezza e relazioni fallimentali.

Lo studio ha coinvolto due donne a cui è stato chiesto di osservare le fotografie degli annuari scolastici dagli anni ’70 agli anni ’80, e hanno chiesto loro di scegliere gli uomini per loro più attraenti.

Successivamente, i responsabili dello studio hanno esaminato lo stato civile degli uomini selezionati attraverso un database e i risultati hanno coinciso con il fatto che questi uomini avevano divorziato.

Il secondo studio è stato condotto con donne famose, in cui le stesse donne del precedente studio dovevano ordinare le fotografie dalle più attraenti. Allo stesso modo, i risultati erano gli stessi, le donne che erano state selezionate erano divorziate, e fu anche confermato che non intrattennero relazioni durature.

Precedenti studi hanno dimostrato che le persone che hanno relazioni formali, nel tempo smettono di guardare altrove. Per questo motivo, gli autori della ricerca hanno voluto scoprire se le persone più attraenti hanno continuato a mantenere l’interesse per la stessa persona durante la loro relazione.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che erano fisicamente più attraenti e che avevano una relazione stabile mostravano più interesse per altri obiettivi. Secondo gli autori, ciò significa che queste persone, nonostante conducano una relazione, continuano ad interessarsi ad altre persone.

L’ultimo studio era finalizzato a capire come le persone soddisfatte delle loro relazioni, hanno influenzato la ricerca di altri individui. I ricercatori hanno riunito i ragazzi che consideravano più attraenti, ai quali sono state mostrate fotografie di persone dello stesso se$so, ma meno attraenti. La conclusione è stata che si sono interessati alle persone più attraenti, specialmente quando i partecipanti hanno ammesso di non essere abbastanza soddisfatti della loro relazione.

Uno degli autori sottolinea che tutti questi risultati sono importanti per confermare che la bellezza fisica, serve a prevedere la probabilità di malriuscita di una relazione. In questo caso, sappiamo che le persone belle, il più delle volte, non riescono ad innamorarsi.

Lo studio dimostra che le persone che sono più attraenti, hanno maggiori probabilità di avere più pause d’amore durante la loro vita rispetto ad altre persone, perché sono meno disposte a lottare per mantenere la loro relazione.