Autunno, è tempo di castagne. Una bella notizia per chi ama questo frutto della terra che si può comodamente preparare in casa. Quali sono però i migliori accessori per cuocere le castagne e poi per servirle, senza bruciarsi quando è il momento di aprirle?

Sono tanti i modi con cui possiamo cuocere le castagne: in padella, nel forno e persino sul barbecue, a patto di avere gli strumenti utili per la loro perfetta cottura.

Quando sono pronte, poi, è bene fare attenzione a come si portano in tavola, per evitare di scottarsi, perché sono bollenti. Ma anche in questo caso forse non tutti sanno che esistono degli accessori utili da tenere sempre a portata di mano.

Te ne proponiamo almeno 10, da acquistare su Amazon, potendo contare su prezzi in offerta e magari anche spedizioni gratuite e velocissime: perché quando la voglia di castagne prende, devi rispondere il più rapidamente possibile!

Tescoma Pinza taglia castagne di plastica bianca

Tescoma ci presenta la sua pinza per tagliare le castagne, ideale per incidere in modo sicuro, veloce e comodo la buccia delle castagne, così da rimuoverla con maggiore facilità dopo la cottura. La lama seghettata è realizzata in acciaio inossidabile di altissima qualità. Mentre l’impugnatura è in plastica resistente di colore bianco. Si può comodamente lavare in lavastoviglie.

Civicounoshop TooCook cuoci castagne in modo naturale

Lo store di Amazon Civicounoshop propone TooCook il cuoci castagne, che può cuocere anche le patate, in modo semplice e senza grassi, senza alterare le proprietà del cibo. La pentola ha un diametro di 21 centimetri, capacità di 2,5 litri e coperchio da 17 x 28 x 21 cm. Leggera perché pesa solo 2 chili, è in terracotta naturale, priva di piombo, metalli pesanti o altri materiali tossici. Direttamente dalla tradizione della ceramica artigianale umbra, l’ideale per preparare alimenti sani per tutta la famiglia. Si posiziona direttamente sul fornello a gas e nel forno tradizionale, ma non nel microonde o sulle piastre a induzione.

Pinza per castagne

Ed ecco la comoda pinza per castagne, ma anche per noci, nocciole, mandorle. Il manico è in legno antiscivolo per la migliore impugnatura, mentre la parte superiore è in lega di zinco. Facile da usare, è estendibile di 180 gradi ed è semplice da pulire. Ed è anche adatto per i frutti di mare!

Ausonia taglia castagne con lama in acciaio inox e manico in legno

Ausonia presenta il suo taglierino taglia castagne, realizzato con manico in legno di palissandro e lama in acciaio inossidabile altamente resistente alla ruggine. Un coltellino tradizionale per poter incidere le castagne prima della cottura, andando a toccare solo la buccia e senza minimamente danneggiare la polpa del frutto autunnale.

Snips Tagliacastagne con lama in acciaio e con rivestimento in plastica rossa

Pratico, comodo e maneggevole il taglia castagne con lama in acciaio e rivestimento in plastica rossa venduto nello store di Amazon di Snips. Lo strumento aiuta a incidere le castagne, per garantire una cottura sempre perfetta. L’impugnatura è ergonomica con inserti antiscivolo. 100% Made in Italy, si può comodamente lavare in lavastoviglie. Ed è BPA FREE.

Tosta castagne elettrico

Come tostare le castagne in modo perfetto? Da Officine Valtromplina Di Buffoli ecco il perfetto tosta castagne elettrico, che si collega direttamente alla corrente di casa. Girevole, mentre sopra la fiamma del gas accesa cuoce in maniera perfetta e uniforme il frutto autunnale.

Vigor Blinky padella per castagne a cilindro girevole

Vigor Blinky presenta invece la sua pratica padella per castagne cilindrica girevole, per cuocere il frutto autunnale in maniera uniforme. Il manico in legno, mentre il cilindro ha una struttura forata per garantire la migliore cottura. Si può usare sia sul barbecue sia nei camini. Le misure sono: Lunghezza 40cm, Altezza 34cm, Lunghezza con manico 52cm.

Navaris cestello per barbecue in acciaio inox per arrostire le castagne

Pratico e comodo il cestello di Navaris in acciaio inox spazzolato per barbecue e grill, per grigliare e arrostire, anche le castagne. Il cestello è molto robusto ed è l’ideale sia con barbecue a gas sia a carbonella, ma anche in un forno a gas oppure elettrico. La cottura è uniforme grazie alla superficie perforata su tutti i lati della griglia, così da distribuire in maniera omogenea il calore. Realizzato in materiale antiruggine, resiste fino a 300 gradi ed è facile da lavare perché va anche in lavastoviglie.

Snips padella per castagne con taglia castagne incluso

Ed ecco la classica padella per castagne, firmata Snips e in vendita anche con un comodo taglia castagne. Rigorosamente Made in Italy, il prodotto è realizzato in metallo color argento, con fori per cucinare le caldarroste. L’ideale per cuocere in modo classico le castagne: l’impugnatura del manico è in legno per il massimo del comfort quando si è in cucina. Il taglia castagna ha impugnatura in plastica e lama in acciaio inox inossidabile.

Stöckli – Forno per castagne MAX, colore: nero

Da Stöckli, infine, il forno per castagne MAX color nero. Un piccolo forno per caldarroste molto versatile e compatto, ma anche elegante, quindi la perfetta idea regalo per chi ama questo frutto autunnale. Si possono cuocere bene le castagne, ma si può anche usare per grigliare la carne o per piastrare le verdure oppure per cuocere delle crepe con la piastra disponibile a parte. Permette anche di mantenere sempre caldi i nostri alimenti servendoli in tavola nel modo giusto. Forno e coperchio sono smaltati in nero, con raccordi in legno certificato FSC verniciati a polvere. Inoltre le maniglie sono pieghevoli, così lo strumento occupa meno posto quando viene riposto.

Buon appetito!

