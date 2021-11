Ami la pizza e adori ancora di più prepararla in casa? Allora non puoi perderti gli accessori per la pizza più utili se ami impastare in cucina e farcire a tuo piacere le pizze che poi vai a infornare nel tuo forno. Non devi far altro che seguire la ricetta, sbizzarrirti con la fantasia e prepararti a gustare una prelibatezza da leccarsi i baffi.

Su Amazon possiamo trovare tanti accessori utili per preparare l’impasto, ma anche per cuocere la pizza farcita a piacere nel forno oltre che altri strumenti utili per poterla posizionare nel luogo più adatto nel forno caldo oppure per estrarla bella calda fumante. E una volta a tavola, non dimentichiamoci di tagliarla a spicchi perché la pizza va condivisa.

Spianatoia per impastare in acciaio inox 45×50 centimetri, con tappetino antiscivolo e spatola per la pizza

Per preparare la pizza ecco la spianatoia perfetta per impastare, con tappetino antiscivolo e spatola. Disponibile nei formati da 45×50 cm e 35×50 cm, la spianatoia alta un millimetro e la superficie rifinita sono il massimo dell’affidabilità. Conforme ai regolamenti europei per quello che riguarda l’acciaio per uso alimentare, garantisce la perfetta stabilità mentre si lavora. Il tappetino è facilmente lavabile, così come la spianatoia con angoli smussati rigorosamente Made in Italy. Il tagliere in acciaio è sempre da prediligere per l’igiene.

Anyingkai Bicicletta Ruota Tagliapizza in acciaio inox rossa

Bellissimo il tagliapizza a forma di bicicletta in acciaio inossidabile antiruggine, resistente alla corrosione. Non si rompe e non si spezza facilmente, il rivestimento è lucido e antiaderente, così da avere sempre un taglio regolare. Le dimensioni sono perfette per un uso maneggevole dello strumento e poi è un perfetto regalo da fare e da farsi, per la simpatia del design. Le fette si tagliano facilmente e in pochi secondi si può condividere la pizza con chi si vuole.

Resszo Pala Pizza Set, Pala per Pizza + Rotella per Tagliapizza + Forchetta in acciaio inossidabile

Da Resszo il comodo set per la pizza formato da una piccola pala, una rotella per tagliare le fette perfette e una forchetta, tutti in acciaio inossidabile. Si possono tagliare non solo le pizze, ma anche le torte, i panini, le lasagne e molto altro ancora. Il materiale usato è di altissima qualità e durevole nel tempo, anche se usato alle alte temperature. La maniglia è antiscivolo in plastica, così da maneggiare bene tutti gli accessori per la pizza che compongono il set. Un’ottima idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione, per veri amanti della pizza.

Pala corta per la pizza in legno, tagliere in betulla da cucina

Lo store di Leo and Gio su Amazon presenta tanti accessori per la pizza, come la pala corta in legno che misura 30 cm x 42 cm, realizzata in legno di betulla. La pala è ideale per il forno elettrico, ma anche per i forni a legno, per la pizza cotta sulla pietra refrattaria. Un ottimo utensile da cucina con una pratica impugnatura, realizzato in un materiale molto resistente anche al peso. Gli angoli sono smussati e addolciti e sarà facile inserire ed estrarre ogni pizza dal forno in tutta sicurezza. Si pulisce semplicemente con un panno o una spugna inumiditi e strizzati. Mai usare detergenti o far asciugare vicino a fonti di calore. L’accessorio è in materiale sostenibile e naturale ed è Made in Italy.

Cassetta porta impasto con coperchio Giganplast bianca, 30x40x10

Dove mettere le palline di impasto in attesa di essere stese? Da Giganplast ecco le cassette portaimpasto, tra gli accessori per la pizza professionali più utili che possiamo avere anche a casa nostra. Qui proposta in un classico bianco, in un materiale plastico semplice da pulire e leggero quindi facile da trasportare, è anche dotata di coperchio (30×40). Le dimensioni sono le seguenti: 30X40X10, con una capacità da 10 litri.

Blumtal Pietra Refrattaria per Pizza da Forno + Pala per Pizza in Alluminio

Blumtal propone invece il suo set professionale in cordierite, una pietra refrattaria perfetta, dalle dimensioni di 38×30 cm, per cuocere la pizza in forno. Il set è composto anche da una pala per pizza da 30,5 x 30,5 cm con manico in legno rimuovibile. L’accessorio per la pizza ideale per avere un piatto come in pizzeria: si può usare anche per preparare il pane e garantisce sempre una cottura uniforme. La pala è in alluminio lucido di alta qualità, mentre la pietra è in cordierite, una pietra che assorbe l’umidità.

Navaris Pietra refrattaria per cottura della pizza XL, per cuocere nel forno di casa pane, pizza, focacce: teglia rettangolare 38x30cm

Navaris presenta la sua pietra refrattaria da usare anche nel forno di casa, ideale per cuocere una pizza come quella delle pizzerie. La piastra accumula il calore permettendo la cottura uniforme ad alte temperature, così da rendere croccante ogni alimento lievitato. Si possono cuocere pizze, panini, pagnotte, focacce a persino dolci. La pietra misura 38 x 30 x 1,5cm, è resistente a temperature fino a 800 gradi.

Grizzly set per la pizza con cinque pezzi, teglie di forma rotonda con diametro da 28 centimetri e supporto di metallo

Da Grizzly il set da pizza con cinque pezzi: quattro teglie di forma rotonda e un supporto di metallo (ma il set è disponibile anche con 2 o 10 teglie e teglie e supporto sono anche in vendita separatamente). Si possono cuocere più pizze in contemporanea: ogni stampo è separato da un supporto in acciaio per la massima stabilità. Gli accessori per la pizza sono facili da lavare e da asciugare.

Gli accessori per la pizza sono utili: e dopo averli usati goditi il risultato del tuo lavoro. Buon appetito!