Sei appassionati di passeggiate nel bosco e adori portare sulla tua tavola le prelibatezze che Madre Natura offre soprattutto nella stagione autunnale? E sei anche un ricercatore di funghi? Sicuramente avrai fatto dei corsi per riconoscerli e avrai tutti i permessi per la loro raccolta, ma hai tutti gli indispensabili accessori per una ricerca di funghi di successo?

Su Amazon sono in vendita libri, accessori per andare per boschi, ma anche capi di abbigliamento utili per una giornata immersi nella natura a cercare i funghi commestibili che si possono raccogliere, nelle quantità indicate per legge e nei luoghi dove ovviamente questo è consentito. Attenzione, perché ogni Regione ha le sue regole, quindi presta grande attenzione.

Se non sei tu l’appassionato di funghi, ma in famiglia, nel giro di amicizie o sul lavoro c’è una persona che non parlerebbe d’altro, allora che ne dici di dare un’occhiata alle idee regalo che ti proponiamo oggi?

Sagaform, set con accessori per la ricerca dei funghi nero

Fonte foto da Amazon

Sagaform presenta il suo set perfetto contenente tutti gli accessori per una ricerca di funghi sicura ed efficace. Una borsa nera per la custodia dei funghi e del set di coltelli che ti serviranno per poterli raccogliere. La borsa è realizzata in poliestere nero. All’interno sono già contenuti dei coltelli con lama in acciaio inox e salda impugnatura in legno di noce. Le dimensioni sono: 26, 5 X 15 X 24, 5 cm.

T-shirt porta fortuna per la ricerca dei funghi

Fonte foto da Amazon

Per augurare buona fortuna a un ricercatore di funghi, ecco la t-shirt di Good Luck. Disponibile in taglia da uomo e taglie da donna, la maglietta è in vendita in diversi colori: nero, blu navy, grigio asfalto, blu reale, bianco, marrone, oliva, grigio scuro, pervinca e viola nelle taglie dalla S alla comoda 3 XL. L’idea regalo perfetta per tutti coloro che amano andare alla ricerca di funghi nei boschi, vicini o lontani da casa. La maglietta in tinta unita con stampa è realizzata in cotone al 100%. Si può comodamente lavare in lavatrice.

Funghi In Italia. Guida Pratica Alla Ricerca ed al Riconoscimento di Nicolò Oppicelli

Fonte foto da Amazon

Funghi In Italia. Guida Pratica Alla Ricerca ed al Riconoscimento è il libro di Nicolà Oppicelli per destreggiarsi perfettamente tra più di mille specie citate grazie a 900 schede descrittive e 2.500 immagini. Una guida per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul regno dei funghi conoscendo le specie eduli, così come quelle più rare e presenti nel nostro territorio. Si può così conoscerne la morfologia, la tossicologia e avere tutte le risposte alle domande più comuni, in merito alla loro crescita e alla loro fruttificazione.

Garmin eTrex 10 Gps Portatile, Schermo B/N 2,2″, Giallo / Nero

Fonte foto da Amazon

Per non perdersi più nei boschi, ecco il navigatore portatile Garmin eTrex 10 Gps, con schermo B/N 2,2″ e scocca in giallo e nero. Faciile da leggere in ogni condizioni di illuminazione, è anche ultra resistente e impermeabile. eTrex10 resistente a tutte le intemperie e supporta i file GPX di geocaching per il download delle geocache e dei dettagli direttamente sull’unità. Il ricevitore GPS è ad alta sensibilità, abilitato WAAS e le previsioni satellitari HotFix. La posizione viene rilevata in modo rapido e preciso. Si usa anche sull’acqua. È compatibile con Garmin Connect.

Imex El Zorro 19120 Coltello per funghi

Fonte foto da Amazon

Per chi vuole acquistare o anche semplicemente regalare un comodo e pratico coltellino per funghi, ecco un prodotto di qualità firmato da Imex El Zorro, con lama in acciaio inox e manico in legno, con impugnatura pratica e comoda. La lama è lunga 7,5 centimetri. Include anche un comodo portachiavi, una spazzola retrattile all’interno del manico del coltello e la custodia, con gancio per la cintura.

Hoplix Felpa Unisex con Cappuccio VADO A Funghi

Fonte foto da Amazon

Come idea regalo per chi ama cercare funghi immerso nella natura più incontaminata non c’è solo la maglietta porta fortuna, ma anche la felpa unisex con cappuccio e scritta: “Immerso nei boschi, la natura, la ricerca. Vado a funghi e sono felice“. La maglia è disponibile in rosso, blu navy e nero, nelle taglie dalla XS alla XXL. Un prodotto speciale in edizione limitata che difficilmente puoi trovare nei negozi. Il design è unico ed è perfetto per tutti gli appassionati del genere. La felpa è realizzata al 50% in cotone e al 50% in poliestere. Si può lavare in lavatrice a 30 gradi o anche a mano. La vestibilità è regolare.

Cao Camping – Bastone in Legno a 3 sezioni

Fonte foto da Amazon

Immancabile in giro per i boschi il bastone per camminare e scacciare magari animali indesiderati come bisce e serpenti. Cao Camping propone il suo bastone da passeggio smontabile in tre sezioni, realizzato in legno, che quando è chiuso occupa pochissimo spazio. La punta è in metallo, con gomma protettiva. In vendita nella stessa confezione possiamo anche trovare il cinturino, per averlo sempre allacciato al polso e non perderlo mai, e la pratica e comoda custodia da trasporto.

Mil-Tec – Tactical Boot M.ykk Zipper, Anfibi Uomo

Fonte foto da Amazon

Per camminare nei boschi, poi, ci vogliono le scarpe adatte, come questi anfibi da uomo, ma comodi anche per le donne, con taglie che vanno però dalla 38 alla 48. Disponibili in tante varianti di colore (marrone, nero, urban grey, caqui, multicam, marrone chiaro e camouflage), il materiale interno è al 100% in poliestere, mentre la fodera interna è in materiale sintetico. La suola è di gomma. Le scarpe si allacciano con stringhe e cerniera e il tacco in para è alto un paio di centimetri.

Zaino multitasche per funghi

Fonte foto da Amazon

Dove trasportare i funghi e tutti gli accessori? Fulpa propone il suo zaino multitasche, tra gli accessori per la ricerca di funghi indispensabile e fondamentale. Leggero (vuoto pesa solo un chilogrammo) è davvero molto comoda, con piccola struttura per rendere ii tutto più sicuro e rigido, con una struttura in ferro. Perfetto per andare a funghi, è assolutamente a norma di legge. Il materiale esterno, ovviamente, è impermeabile.

Tutto funghi. Cercarli, riconoscerli, raccoglierli

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un’altra guida indispensabile, scritta dall’Associazione micologica italiana naturalistica telematica e dal titolo “Tutto funghi. Cercarli, riconoscerli, raccoglierli“. Il manuale completo consente di riconoscere tutti i funghi e scovare quali sono i posti dove avere maggiori possibilità di trovarli. Inoltre dà utili suggerimento sulla raccolta in totale sicurezza, fornendo anche consigli di orientamento ed elencando le normative attualmente in vigore per la raccolta dei funghi. La guida contiene al suo interno 200 schede illustrate, con nomenclatura, disegni esplicativi e informazioni come habitat, morfologia del cappello, del gambo e della carne, commestibilità o tossicità del fungo in questione, possibili pericolose somiglianze, stagione di crescita e anche qualche curiosità.

Buona ricerca!