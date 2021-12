I barattoli di plastica con coperchio sono molto utili in cucina (e non solo in cucina) per tenere tutto sempre in ordine e per fare in modo che gli alimenti non prendano aria. Per gli armadi, ma anche per le mensole, si tratta di contenitori sempre molto utili, a patto di scegliere i migliori per le proprie esigenze.

Barattoli di plastica che si possono lavare e riutilizzare, perché durano molto nel tempo. Si chiudono con facilità, conservando all’interno tutto il sapore degli alimenti. E si possono anche mettere in frigorifero e in freezer.

Su Amazon si possono trovare confezioni di barattoli di plastica con coperchio per la cucina ideali per ogni esigenza, per essere sistemati nascosti negli armadi, per tenere tutto in perfetto ordine, oppure per essere esposti anche a vista, su ripiani e mensole, così da averli sempre a portata di mano.

Qui di seguito la nostra selezione di barattoli di plastica con coperchio ideali per ogni necessità. E possono diventare anche ottime idee regalo da fare e da farsi.

Kenzium, confezione da 5 barattoli con apertura larga, coperchio e otturatore

Fonte foto da Amazon

Dallo store Labbox di Amazon, ecco la confezione di cinque barattoli con coperchio largo di Kenzium. Disponibili nei formati da 1000 ml, 250 ml e 500 ml, con prezzi leggermente diversi, i contenitori sono adatti per conservare un po’ di tutto. Sono translucidi, ma non sono sterili. La confezione contiene cinque barattoli con tappo e otturatore. Sono realizzati in polietilene ad alta densità HDPE.

LG Luxury & Grace Set 4 barattoli di polietilene alimentare, con coperchi in alluminio a vite riciclabili e senza BPA

Fonte foto da Amazon

LG Luxury & Grace è uno store su Amazon ricco di proposte interessanti, come il set da 4 barattoli in polietilene per uso alimentare, con coperchio in alluminio o trasparente come il contenitore. Sono realizzati in polietilene alimentare di alta qualità e ad alta resistenza, senza BPA (Bisfenolo A), sostanza potenzialmente pericolosa per l’ambiente e la salute. Si possono usare tutti i giorni per contenere ogni alimento, grazie al coperchio con chiusura a vite in alluminio che conserva ermeticamente ogni cosa in perfette condizione. Prevenendo anche i cattivi odori e l’umidità. Moderni e versatili, il design è l’ideale per poter essere esposto in cucina. E sono anche facili da usare e da pulire anche con una spugna. Sono sovrapponibili.

GoMaihe Contenitori alimentari per cereali, set a 8 pezzi ermetici con coperchio

Fonte foto da Amazon

Per conservare invece pasta e cereali, ecco da GoMaihe i contenitori alimentari nel set da 8 pezzi, con coperchi ermetici. I contenitori hanno diverse dimensioni e sono dotati di misurini, etichette e penna per scrivere cosa c’è dentro. Sono in plastica alimentare di alta qualità, senza BPA e approvati dalla FDA. Sani e sicuri, impediscono ad acqua e aria di entrare, così da preservare la qualità degli alimenti conservati all’interno. Si possono comodamente riporre negli armadi, sulle mensole, ma anche in frigorifero.

Barattoli di plastica con coperchio a tema natalizio, 8 pezzi con coperchio a vite in alluminio e 4 diversi design

Fonte foto da Amazon

Bellissimi i barattoli con chiusura a vite a tema natalizio. Perfetti come idea regalo natalizia o per arredare anche la cucina durante la stagione invernale e le feste di fine anno, ecco i barattoli di plastica con coperchio dedicati al Natale. 8 contenitori, con quattro diverse immagini natalizie: renne, pupazzo di neve, pinguino, Babbo Natale. Tutti i personaggi sono circondati da fiocchi di neve rossi. Ideali anche per gli alimenti dei bambini: all’interno gli ingredienti sono conservati alla perfezione, grazie alla chiusura del coperchio a vite. Si possono riempire con tante cose, in cucina e non solo. Le misure sono 10,4 x 6,5 cm e hanno un diametro di 6 cm.

Octopus Vasetti PET con coperchio a vite per alimenti, colori, oli, polveri

Fonte foto da Amazon

Octopus presenta la sua serie di barattoli con coperchio a vite per alimenti, ma anche per conservare colori, oli, polveri. Sono realizzati in PET, 10 pezzi da 300 ml, per contenere oggetti e liquidi. Un contenitore utilizzabile in mille modi diversi: per conservare le spezie, per mettere in frigo la zuppa avanzata, per congelare il pesto fresco usato. Ma non solo in cucina, visto che sono comodi anche per i nostri hobby o come accessori per il bagno. In polietilene tereftalato, hanno una capacità di 300 ml. Le dimensioni sono 112 mm di altezza con coperchio, 67 mm di larghezza, 77 millimetri di larghezza diagonale.

Westmark 4 Barattoli per erbe aromatiche con coperchio, impilabili in plastica colore blu

Fonte foto da Amazon

Da Westmark ecco infine la confezione da quattro barattoli trasparenti con coperchio blu, ideali ad esempio per erbe aromatiche. La capacità è di almeno 200 ml l’uno e sono anche impilabili. Sono di plastica con coperchi abbinati: si possono anche usare per congelare, tenere al fresco e conservare ogni tipo di alimento, anche aglio e cipolla. I contenitori hanno coperchi ermetici per poter conservarne tutto il gusto e l’aroma. Per aprire i barattoli c’è una comoda linguetta integrata, che si usa anche per chiuderli con estrema facilità. Sono termo resistenti da meno 20 gradi a 90 gradi centigradi. E sono anche senza BPA, inodore e insapore. Realizzati in Germania, durano a lungo e sono riutilizzabili visto che sono semplici da lavare, anche in lavastoviglie.

Buon acquisto!