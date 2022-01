Le barrette proteiche sono ottimi snack da avere sempre con sé quando si vuole fare uno spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Sono da intendersi come integratori alimentari di solito, per poter integrare l’apporto di proteine soprattutto per chi pratica sport. Ma spesso sono diventate dei sostituti dei pasti comodi e pratici da avere sempre dietro. Ovviamente sempre chiedendo al proprio medico se sono perfette per le nostre esigenze o meno.

Di solito le barrette proteiche sono consigliate dopo un allenamento in palestra o dopo una corsa, per ridare il giusto apporto di proteine. Quando si fa sport, infatti, il fabbisogno proteico nelle persone adulte aumenta, quindi a volte è il caso di apportare una piccola integrazione. Anche con snack di questo tipo che si possono sempre portare dietro, sono tascabili, monoporzione e si conservano a lungo.

Bisogna però sempre prestare attenzione a non esagerare con le proteine che si introducono nella propria alimentazione. Abbiamo bisogno di tutti i macronutrienti che devono essere ben distribuiti durante l’arco della giornata, per una dieta sana, varia ed equilibrata. Per questo anche se pensiamo che si tratti di innocui snack è sempre bene parlarne prima con il proprio medico curante o il proprio dietista o nutrizionista. Con la salute e con l’alimentazione non si può scherzare.

Su Amazon le barrette proteiche in vendita, anche in confezioni risparmio, sono tante. Noi ti proponiamo le 6 migliori scelte da chi le ha provate. Ma ricordati sempre di non esagerare con le barrette proteiche e con le proteine in generale.

Enervit Protein Bar 50% box 25x60g.Gluten Free e Low Sugar, con 30 g di proteine gusto Brownie

Lo store GYMline su Amazon propone le barrette proteiche “Enervit Protein Bar”, in una scatola da 25 barrette da 60 grammi l’una. Enervit Gymline Muscle High protein bar 50% è consigliata in caso di fabbisogno proteico aumentato, per attività muscolare intensa e per chi fa sport. Contiene le proteine del latte e della soia, insieme a un mix di vitamine. Il tutto ricoperto di cioccolato fondente. Il gusto di queste barrette è unico: ala Brownie. Privo di glutine e anche a basso contenuto di zucchero.

Ohyeah Nutrition One al Gusto Ciambella Glassata – Pacco da 12 Barrette x 60 gr

Ohyeah Nutrition nel suo store su Amazon propone le barrette proteiche One al gusto di ciambella glassata, in una confezione da 12 barrette per 60 grammi l’una. All’interno questo snack contiene una miscela proteica composta da proteine del siero del latte isolate, proteine del latte isolate, insieme ad altri ingredienti come isomalto-oligosaccaridi, maltitolo, glicerolo, crema di semi di girasole, olio di palmisto, proteine della soia, latte scremato in polvere, cacao in polvere, lecitina di soia, amido di tapioca.

Barebells – Barretta proteica, 55 g x 12

Da Barebells ecco le barrette proteiche, nelle eleganti confezioni da 12 snack per 55 grammi l’uno, nei gusti caramello e anacardo, che puoi vedere nell’immagine qui sopra, ma anche biscotto e panna, salty peanut. Le barrette e contengono molte proteine e sono progettate per chi fa sport. Ogni barretta contiene 20 grammi di proteine a base di latte: ideali come snack pre e post allenamento o per uno spuntino durante la giornata, senza aggiunta di zuccheri ovviamente. Ogni barretta contiene meno di 1.7 grammi di zucchero naturale e circa 197-205 calori a seconda del gusto scelto e al massimo 16 grammi di carboidrati. Gli snack non contengono ingredienti geneticamente modificati e sono prodotti con materie prime non modificate.

Pesoforma Barrette – Cioccolato e Caramello, Pasti Sostitutivi Dimagranti, 12 x 31g

Le barrette Pesoforma sono un classico per chi cerca uno snack goloso ma sano o un pasto sostitutivo dimagrante, qui disponibile nel formato da 12 barrette proteiche da 31 grammi l’uno al gusto cioccolato e caramello. Ma si possono trovare anche nelle varianti Caramello salato e Combo caramello. Per chi vuole perdere peso o vuole mantenere il proprio peso corporeo, due barrette equivalgono a un pasto completo con solo 237 kcal. Sono leggere e gustose, al cioccolato al latte e caramello, preparate usando solo cacao sostenibile. Poche calorie per un pasto completo ed equilibrato, con 23 vitamine e minerali e il giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi. Ogni pasto contiene il 25% di proteine per mantenere la massa muscolare. Non contengono coloranti, conservanti, edulcoranti.

Foodspring Barrette proteiche, Mango Milkshake, 12 x 60g, 33% di proteine, A ridotto contenuto di zuccheri, Perfette dopo l’allenamento o come snack da viaggio

Da Foodspring, invece, ecco le barrette proteiche al gusto di Mango Milkshake, disponibili nel formato da 12 pezzi da 60 grammi l’uno (li puoi trovare anche ai gusti Chocolate Muffin, Cookie Dough, Strawberry Yoghurt, Crema di Nocciole. Wow!). Le barrette sono ricche di proteine e di fibre, lo spuntino perfetto per chi si allena, sia prima sia dopo. Ma anche per chi cerca uno snack goloso ricco di salute e senza zuccheri aggiunti. Tutti gli ingredienti contenuti sono naturali, senza nessun aroma artificiale.

Ohyeah Nutrition One al Gusto Mandorla – Pacco da 12 Barrette x 60 gr

Infine, da Ohyeah Nutrition ecco le barrette proteiche One al gusto di mandorla, nel pacco da 12 barrette per 60 grammi ciascuna di prodotto. La miscela proteica è formata da proteine del latte isolate, arricchita c on mandorle, noce di cocco grattugiata, cacao in polvere, aromi e altri ingredienti naturali utili per il nostro benessere.

Buono spuntino, con le più buone barrette proteiche che si possono acquistare su Amazon.