Benedetta Rossi felicissima: può riabbracciare la zia e la nonna La food-blogger Benedetta Rossi felicissima su Instagram: la donna ha potuto finalmente riabbracciare la zia e la nonna con le quali è molto legata

La famosa food-blogger Benedetta Rossi ha potuto riabbracciare le due donne più importanti della sua vita: la nonna e la zia, due signore anziane che vivono insieme e a cui la cuoca è legatissima: a causa dell’emergenza le tre non si vedevano ormai da due mesi

La chef non ha esitato a condividere il commovente momento con i suoi fan: nei video qui sotto Benedetta Rossi entra con le chiavi di casa nella dimora delle due donne e fa una calorosa sorpresa, le due erano incredule ma sicuramente felicissime di riabbracciare la nipote

In pochi minuti di video la donna ha messo in evidenza la simpatia delle due signore che hanno esclamato, in dialetto Marchigiano: “Non ci abbiamo capito niente in questo periodo” dicono sorridendo le due

La donna, sul suo profilo Instagram, oltre alle tante ricette ha postato spesso foto e video delle sue familiari, tanto che i fan in questo periodo hanno ripetutamente chiesto alla donna che fine avessero fatto le due

La famiglia di Benedetta Rossi

La food-blogger non ha mai fatto mistero di quanto sia legata a tutti i membri della sua famiglia, in particolare il rapporto con il marito Marco è meraviglioso. L’uomo la aiuta sempre dietro ai fornelli, ma non solo: spesso è lui l’artefice dei tanti video e storie di Instagram della donna. Inoltre non poco tempo fa l’uomo l’aveva difesa anche dagli attacchi degli hater

I due si sono conosciuti ai tempi dell’Università e la donna non ha mai fatto mistero di come ha conquistato l’uomo anche grazie alle sue prelibatezze