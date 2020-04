Benedetta Rossi sdraiata per terra su Instagram, tranquillizza i fan: “sto bene” Benedetta Rossi, la famosa blogger di ricette, ha fatto preoccupare i fan: ha postato una foto mentre era sdraiata su Instagram, ma poi ha tranquillizzato tutti

Benedetta Rossi, ormai star dei social e non solo della cucina, ieri ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare i fan, a tranquillizzare tutti però è stata la cuoca in persona spiegando che non c’è nulla di cui preoccuparsi

La donna, nella foto “incriminata” la donna è sdraiata a terra con le gambe rivolte verso il soffitto, tutti hanno pensato ad un mancamento o ad un malore, proprio perché nella didascalia si legge: “Qui la settimana inizia così”

Dopo ripetuti commenti la donna ha spiegato che, ormai da anni, soffre di mal di schiena e per alleviare po’ i dolori fa degli esercizi giornalieri scaricando la colonna al muro. Sembra che la ginnastica quotidiana la facciano stare meglio, e i fan, rassicurati ormai, le hanno augurato una pronta guarigione nei commenti

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una cuoca, nata a Porgo San Giorgio nel 1972 la sua passione è sempre stata la cucina. Dopo alcuni anni di lavoro come cameriera la donna ha aperto il suo blog Fatto in casa da Benedetta che porta avanti grazie anche all’aiuto del simpatico marito Marco. I due inoltre, gestiscono un agriturismo (in cui vivono) aperto dopo gli studi e dopo alcuni anni di aiuto cuoca in altri ristoranti

Oltre alla famosa pagina Facebook, la donna gestisce un canale su YouTube in cui potete trovare tantissimi idee e spunti per le vostre ricette. Inoltre, nel 2016 ha anche pubblicato un libro dallo stesso titolo del blog (“Fatto in casa da Benedetta”) edito da Mondadori

È stata la casa editrice a contattare la cuoca che in poco tempo ha fornito oltre 170 ricette. La passione per la cucina le è stata tramanda dalla mamma e dalla nonna, ma con la sua simpatia e semplicità è riuscita a conquistare tutti in pochissimo tempo