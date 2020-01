Biscotti alla cannella. La ricetta della Regina Elisabetta A forma di stella o di mezza luna, questi biscotti alla cannella sono i preferiti della Regina Elisabetta

Come ogni Natale, la nostra cucina è invasa dal profumo di cannella e a quanto pare non è l’unica. È giunta voce, dalle fonti ufficiali del palazzo reale, che la regina Elisabetta sia una fan sfegatata dei biscotti alla cannella: le stelle in particolare sono le sue preferite.

Se a Natale volete dunque stupire i vostri ospiti con un dolce semplice, squisito e regale, ecco la ricetta di Buckingham Palace per realizzare le Cinnamon Stars.

La ricetta delle Cinnamon Stars: i biscotti alla cannella

A rivelare la ricetta dei biscotti preferiti di sua maestà sono stati proprio i pasticceri di Buckingham Palace. La base di mandorle tritate, cannella, albumi e zucchero a velo rende tutto estremamente gustoso. Il biscotto è completato con un sottile strato di meringa bianca.

Volete sapere qual è l’ingrediente segreto? I chiodi di garofano utilizzati per la realizzazione dei biscotti.

Gli ingredienti e i passaggi per sperimentare in casa la ricetta della famiglia reale, sono stati condivisi sull’account Instagram ufficiale della famiglia reale.

La video ricetta è presente sul sito ufficiale della Royal Family. Non vi resta quindi che indossare il grembiule e accendere il forno.