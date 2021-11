Le borracce termiche sono pratiche e comode, da avere sempre con sé per non rimanere mai senza un po’ di acqua fresca o la nostra bevanda calda preferita, per rinfrescarci, nel primo caso, idratandoci, oppure, nel secondo caso, per scaldarci. Sono utili per tutta la famiglia e si possono usare comodamente per tante attività quotidiane, per non rimanere mai più senza acqua o tè o caffè.

Sono comode da portare a scuola o al lavoro per avere sempre acqua fresca durante tutta la giornata. Così da evitare di comprare e poi buttare via le bottiglie di plastica: un bel risparmio sia per la natura, che così facendo possiamo proteggere, sia per il nostro portafoglio, visto il costo delle bottigliette.

Inoltre sono l’ideale per chi fa sport, chi va in palestra, chi va a camminare o a correre, per mantenere sempre la giusta idratazione e avere acqua fresca sempre a portata di mano quando la sete, per lo sforzo fisico, inizia a farsi sentire.

Senza dimenticare che sono l’accessorio perfetto per chi vuole avere sempre con sé bevande calde. Al computer, in ufficio, a scuola, mentre si va in giro al freddo, quando si è in campeggio e in moltissime altre occasioni in cui non vogliamo rinunciare a un caffè o a un tè caldi e vogliamo assaporarli subito, senza aspettare di tornare a casa o di trovare un bar.

Su Amazon possiamo comprare le migliori borracce termiche da avere sempre con noi e da dare ai nostri bambini, certi di avere prodotti sostenibili per l’ambiente e sicuri per la nostra salute e la salute delle persone che amiamo.

Hydroflask Unisex – Borraccia Flex Cap per adulti, nero, 1893 ml

Fonte foto da Amazon

La bottiglia per l’acqua di Hydroflask è ideale per accompagnarci ovunque senza mai rischiare di avere sete. Il collo grande permette di riempirlo facilmente e velocemente. Mentre il suo volume maggiore garantisce abbastanza acqua per tutta la giornata. Ideale per chi cerca un prodotto comodo, pratico e durevole nel tempo per ogni attività, dal quotidiano alle avventure in mezzo alla natura. La bottiglia dispone di isolamento termico, così da mantenere l’acqua fresca per 24 ore e le nostre bevande preferite calde per 12 ore. Il prodotto è in acciaio resistente, senza BPA.

Owala FreeSip – Borraccia isolata in acciaio inox con cannuccia per sport e viaggi, senza BPA

Fonte foto da Amazon

Owala propone invece FreeSip, la sua borraccia termica in acciaio inox con cannuccia, ideale per chi fa sport, chi viaggia molto o anche per i bambini. Comodo il beccuccio FreeSip, così come il coperchio che si apre e si chiude con facilità. Si può bere da questa bottiglia anche in posizione verticale, con la cannuccia integrata, oppure bere comodamente con la testa all’indietro. Il beccuccio è sempre pulito grazie al coperchio protettivo push-to-open. La bottiglia è termica, a doppia parete, e mantiene le bevande fredde fino a 24 ore. Pratica da pulire, si può mettere anche nel porta bicchiere dell’auto.

Wrendale Designs – Borraccia con giraffa “Flowers”

Fonte foto da Amazon

Wrendale Designs propone a chi ama uno stile particolare la sua borraccia con giraffa Flowers, simpatica e ironica da avere sempre con sé. La bottiglia di acqua in realtà è di metallo, sicura perché senza BP. Contiene 500 ml di acqua o di altre bevande. Grazie al suo isolamento termico, consente di mantenere bevande calde o fredde fino a 12 ore. Un’idea regalo perfetta, anche perché viene venduta insieme a un packaging a tema. Sullo store del brand ci sono anche altre varianti di colore e di illustrazione.

FLSK – Borraccia termica originale, mantiene caldo per 18 ore – 24 ore (colore Midnight, misura 750 ml)

Fonte foto da Amazon

La borraccia termica di FLSK mantiene al caldo e al fresco le nostre bevande rispettivamente per 18 ore e 24 ore, così da avere sempre qualcosa da bere adatto alle temperature esterne. Disponibile in questa bella colorazione Midnight, nella misura da 750 ml, ma anche in altri colori come l’acciaio, il bianco, lo champagner, l’oro rosa, il bianco marmo, il rosso bordeaux e il nero, si può acquistare anche nei formati da 350 ml, 500 ml, 1000 ml, così da avere sempre il giusto quantitativo di acqua o bevanda calda con sé. Perfetta per i bambini, è resistente, insapore, a prova di perdite e sostenibile, oltre a essere priva di BPA. Ideale anche per lo sport e la palestra. È venduta insieme a un pratico sacchetto di imballaggio.

Takeya Thermoflask – Borraccia termica in acciaio INOX, 14 oz, asfalto

Fonte foto da Amazon

Nei colori bianco, blu oceano e marina militare, Takeya presenta le sue bottigliette termiche ideali per l’attività sportiva o per gli impegni quotidiani, quando si vuole avere sempre con sé la bevanda fresca o calda preferita, per dissetarsi o riscaldarsi. Comode da pulire e da riempire, si portano con praticità ovunque, così da non rimanere mai senza acqua fresca o caffè caldo.

Tu quali borracce termiche preferisci?