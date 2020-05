Bruno Barbieri posta la ricetta della frittata di verdure Durante l'emergenza nazionale, il noto chef bolognese Bruno Barbieri ha deciso di rivelare il suo segreto per la ricetta perfetta della frittata di verdure

Durante il lungo periodo dell’emergenza nazionale il noto chef bolognese Bruno Barbieri ha deciso di tenere compagnia ai suoi fan postando e pubblicando tante delle sue famose ricette: oggi vi sveliamo il suo segreto per una perfetta frittata di verdure

Solo uno chef del calibro di Barbieri poteva trasformare una semplice frittata in una ricetta delicata e sfiziosa, vediamo allora come si prepara la frittata di verdure con salsa di melanzane, aglio e menta

Ingredienti per due persone

3 uova

1 cipolla

1 melanzana

1 zucchina

Peperone q.b.

Parmigiano 30 grammi

Stracchino 50 grammi

Pancetta dolce 60 grammi

Crema di latte q.b

Crema di yogurt, un bicchierino

Menta q.b

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio EVO

Spezie a piacere q.b

Procedimento

Per prima cosa lo chef consiglia di preparare la salsa di melanzane che accompagnerà il piatto finale: prendiamo la melanzana, e la tagliamo a fettine (circa 3/4), nel frattempo scaldiamo una piastra di ghisa, mettiamo un pizzico di sale sulla piastra per evitare che si attacchi il cibo: mettiamo le melanzane e facciamole dorare, facciamo dorare uno spicchio d’aglio. Man mano aggiungiamo anche la menta alla piastra

Una volta cotte le tritiamo in modo grossolano, aggiungendo aglio e menta al composto continuando a tritarle, aggiungendo anche un po’ di pepe. Mettiamo la polpa in una ciotola, aggiungiamo un po’ di olio EVO e mettiamo a riposare la salsa.

Continuiamo grigliando tutte le verdure mancanti, nel frattempo facciamo soffriggere una cipolla in una padellina con del guanciale o la pancetta dolce.

Ora possiamo sbattere le uova, aggiungendo un goccino d’acqua che serve per rompere l’albume finché non otteniamo un composto spumoso. Aggiungiamo poi parmigiano reggiano, un po’ di crema di latte, e tutto il resto degli ingredienti (le verdure a freddo e ben tagliate) e in ultimo dello stracchino.

In una padella anti aderente (che può andare nel forno) facciamo scaldare un po’ di olio ungendo bene la padella, aggiungiamo il composto per qualche minuto e poi la passiamo in forno a 180 gradi circa per 5/6 minuti. In ultimo prepariamo la crema di yogurt con spezie miste che sarà il letto della frittata insieme alla salsa di melanzane: servite e mangiate!