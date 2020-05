Bruno Barbieri svela la ricetta delle sue polpette al sugo Lo chef bolognese Bruno Barbieri in questi ultimi tempi si è dilettato nel cucinare su Instagram con i propri follower: ecco la ricetta delle polpette al sugo

Le polpette al sugo rientrano sicuramente tra i piatti preferiti dagli italiani, tante varianti e tanti modi per cucinarle: oggi a svelare la sua personale ricetta è Bruno Barbieri, il noto chef bolognese si è dilettato su Instagram nella preparazione di uno dei suoi piatti migliori svelando i suoi segreti ai fan.

Replicare le ricette dei grandi chef non è sicuramente facile, ma con la spiegazione della preparazione passo per passo tutto risulterà sicuramente più semplice, vediamo insieme gli ingredienti e i passaggi del grande chef per preparare dei rigatoni con polpette al sugo:

Rigatoni con polpette al sugo: ingredienti per 4 persone

320 grammi di mezzi rigatoni (ma potete usare anche altri tipi di pasta)

Per le polpette

300 grammi di polpa di carne bovina

Crema di latte

60 grammi di pane secco

1 uovo

1 patata bollita

Battuto di lardo di maiale

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo q,b

Pepe

Sale q.b.

Ricotta salata

Pesto

Olio EVO

Burro

Per il sugo

400 grammi di passata di pomodoro

Sedano

Carota

Cipolla dorata

Acciughe di Cetara

Basilico

Parmigiano

Procedimento

Si inizia preparando il sugo di pomodoro: in una padella versiamo un po’ di olio extra vergine d’oliva e mettiamo a soffriggere sedano, carota e cipolla. Aggiungiamo un po’ di lardo pestato e lo facciamo sciogliere, subito dopo aggiungiamo circa tre filettini di alici. Infine, aggiungiamo la passata di pomodoro: lasciamo cuocere per circa 30/40 minuti, deve raggiungere una consistenza né troppo liquida né troppo densa, aggiungendo a fine cottura del basilico.

Nel frattempo, in una ciotola lavoriamo la carne, la lasciamo riposare qualche minuti e aggiungiamo il pane, togliendo la crosta. Si aggiunge un po’ di crema di latte, un pezzettino d’aglio, rosmarino, prezzemolo, pepe, un pizzico di sale e un altro po’ di grasso di lardo, mezza patata bollita tagliata a pezzettini e infine l’uovo.

E infine gli ingredienti segreti: si gratta un po’ di ricotta salata nel macinato e due cucchiaini di pesto alla genovese. A questo punto, sporcatevi le mani di olio e iniziate impastare, poi potete procedere a dare la forma alle polpette.

Sporchiamo leggermente le polpette con della farina, mettete in un altra padella a scaldare dell’olio con del burro e delle spezie a vostro piacimento e poi friggete le polpette fino a che non raggiungono un colorito dorato. Una volta cotte, ripassatele nel sugo per circa 10 minuti e ultimate la cottura. Il vostro sugo di polpette è pronto!