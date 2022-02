Le caraffe filtranti sono un ottimo strumento per risparmiare bottiglie di plastica e bere acqua buona, sicura, salutare, che proviene direttamente dal rubinetto di casa. Se il pianeta sta soffocando per la troppa plastica presente, ecco che una buona soluzione è quella di acquistare una caraffa dotata di filtro che possa ripulire l’acqua da ogni impurità e renderla sicura.

Le caraffe filtranti sono semplici da usare: basta inserire il filtro, che deve essere cambiato con una certa frequenza, come indicato nelle istruzioni date dal produttore, e poi mettere l’acqua. Lascia che la magia si compia e in breve tempo avrai la tua acqua da bere.

Su Amazon sono molti i modelli di caraffe filtranti che possiamo acquistare certi di avere sempre la sicurezza di brand che da tempo si occupano di questo accessorio per la cucina che ormai è imperdibile nelle nostre case.

Le caraffe filtranti possono diventare anche un’ottima idea regalo da fare in ogni occasione. O da farsi, per evitare di acquistare, trasportare, magari su e giù per le scale, e dove smaltire le bottiglie di plastica.

Philips – Micro X-Clean Caraffa con filtro per l’acqua a flusso rapido, capacità di 2,6 litri, Timer elettronico, colore: Verde

Il brand Philips Water su Amazon propone la sua caraffa filtrante Micro X-Clean, con filtro dell’acqua a flusso rapido e una capacità di 2,6 litri. Dispone di un timer digitale che dà informazioni su quando il filtro deve essere sostituito. Una caraffa dotata di un filtro ad alta tecnologia in grado di ridurre le microplastiche e di rimuovere cloro, calcare, metalli pesanti, PFOA e tanti altri contaminanti.

Inoltre il filtro è a lunga durata: ogni cartuccia dura fino a 30 giorni o 100 litri. Il suo design e le sue dimensioni si adattano alla perfezione alla porta del frigo, così da avere sempre acqua fresca.

Amazon Basics – Caraffa filtrante per l’acqua, capacità da 2.3 litrri

Lo store di Amazon Basics propone la sua caraffa filtrante per l’acqua, con capacità da 2.3 litri, disponibile in nero con incluse anche delle cartucce filtranti. La caraffa filtrante ha un volume di acqua filtrata da 1.4 litri: il design trasparente con dettagli neri è molto elegante e le dimensioni sono perfette per conservarla nella porta del frigo e avere sempre acqua fresca. I filtri sono in grado di ridurre notevolmente la presenza di cloro, calcare e altre impurità, garantendo un’acqua perfetta del rubinetto in ogni condizione. Dispone anche di un indicatore elettronico che segnala quando è il momento di cambiare il filtro, in media ogni 30 giorni.

Il coperchio si può ribaltare completamente per riempire la caraffa con acqua del rubinetto: si può anche lavare in lavastoviglie fino a 50 gradi, togliendo prima il coperchio. I filtri sono compatibili con le cartucce filtranti Amazon Basics e BRITA MAXTRA. Nella confezione è compresa anche una cartuccia filtrante Amazon Basics.

Brita Marella – Caraffa filtrante per l’acqua, con kit di 3 Filtri Maxtra+ inclusi nella confezione

Brita, uno dei marchi più famosi quando si parla di caraffe filtranti, propone Brita Marella, disponibile in bianche e in blu con capacità da 2.4 litri. Ogni 4 settimane ricorda di sostituire il filtro Maxtra+, così da ottenere sempre risultati ottimi e ridurre la plastica monouso gettata via ogni giorno.

Lo sportellino del coperchio si apre con un dito, per riempire la caraffa in modo veloce e senza bagnare in giro. Si adatta alla porta del frigo per acqua sempre fredda soprattutto in estate. La confezione include tre filtri.

Aqua Optima Liscia – Caraffa filtrante per l’acqua, con capacità da 2,5 litri, con 1 cartuccia filtrante Evolve+ da 30 giorni inclusa nella confezione: il filtro riduce microplastiche, cloro, calcare e impurità

Aqua Optima, sul suo store su Amazon, presenta Liscia, la caraffa filtrante per l’acqua con capacità da 2,5 litri e una cartuccia filtrante Evolve+ che dura fino a 30 giorni. Il design e le dimensioni sono ridotti, così da adattarsi alla maggior parte delle porte del frigo (altezza 240mm, larghezza 260mm, profondità 100mm). Facili da riempire tramite apertura ribaltabile nel coperchio.

La tecnologia di filtrazione a flusso rapido garantisce acqua sempre pulita, rimuovendo tutte le impurità come microplastiche, cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti.

Aigostar Pure 30LDV – Caraffa filtrante per l’acqua con capacità da 3.5 litri. Incluse nella confezione 3 cartucce filtranti. Caraffa con comodo display LCD per il conto alla rovescia automatico. BPA free. Colore: blu

Aigostar Pure 30LDV è la caraffa filtrante per l’acqua con capacità da 3.5 litri, in una confezione venduto su Amazon che comprende anche tre cartucce filtranti. I filtri sono testati e certificati e si possono sostituire facilmente. Il display permette di scegliere tra tre programmi: acceso, spento, ripristinato. E mostra anche quanto manca al cambio del filtro. La capacità di acqua filtrata è di 2 litri. Questa caraffa è realizzata in materiale plastico privo di BPA di ABS per uso alimentare + AS. E si può lavare in lavastoviglie, lasciando il coperchio flip top da parte.

Laica J996 con Kit da 6 filtri (6 mesi di acqua filtrata) più una caraffa filtrante Stream Line in omaggio (in colori assortiti), 100% made in Italy

Anche Laica propone le sue caraffe filtranti su Amazon, con prodotti realizzati al 100% in Italia. L’azienda italiana propone il suo modello con sei cartucce Bi-Flux Laica per sei mesi di acqua filtrata. Per ottenere acqua buona da bere ogni giorno e risparmiare, portando meno peso con la spesa e riducendo il consumo di plastica. Il sistema filtrante aiuta a mantenere i l gusto dell’acqua togliendo sostanze di diverso tipo.

Le caraffe filtranti sono sempre un’ottima idea regalo da fare e da farsi.