Le più gustose caramelle senza zucchero da comprare online

Le caramelle senza zucchero sono il compromesso giusto per chi vuole un piccolo break di dolcezza, senza assumere però lo zucchero. Ideali per chi soffre di diabete, per chi è a dieta, per i bambini che dovrebbero stare alla larga il più possibile da questo ingrediente, che può anche causare carie. Quali sono le più buone da comprare online?

Su Amazon sono tanti i prodotti del settore food che possiamo comodamente ordinare da smartphone o dal computer, per ricevere tutto, magari con spese di spedizione sempre gratuite, grazie all’abbonamento Amazon Prime, direttamente a casa. O dove preferiamo.

Ecco, allora, una selezione di gustose caramelle per poter fare sempre una pausa deliziosa, senza preoccuparsi dell’aggiunta di zuccheri, potendo contare su dolcificanti naturali sicuramente migliori per la salute.

Fonte foto da Pixabay

Ricola – Caramelle balsamiche alle erbe, Senza zucchero, Gusto melissa limoncella – Barattolo da 1 chilo

Il brand Ricola presenta la sua confezione da 1 chilo (ma anche da 2 o da 3 chili, in base alle esigenze), con caramelle svizzere alle erbe senza glutine, senza lattosio e senza zucchero, benefiche e rinfrescanti. Un formato speciale di bon bon, con melissa e limoncella, per una scorta di bontà e benessere.

Ricola - Caramelle Balsamiche alle Erbe, Senza Zucchero, Gusto Melissa Limoncella - Barattolo da 1kg Caramelle svizzere alle erbe, senza glutine e senza lattosio. Senza zucchero. Benefica e rinfrescante

Maxi gusto in un maxi formato. Le caramelle più amate in un formato speciale per fare scorta di bontà. Incartate singolarmente

La caramella Ricola Melissa Limoncella unisce alla miscela di 13 erbe Ricola la dolcezza della Melissa e il gusto unico del mentolo

Un sapore altamente rinfrescante, per una caramella da gustare in ogni momento della giornata

L’attenzione alle materie prime e a ogni fase del processo produttivo è ciò che contribuisce a rendere ogni prodotto Ricola di grande qualità

Dietorelle – Caramelle morbide vegan alla fragola, Senza zucchero, Senza glutine, Con dolcificante naturale – Confezione da 70 grammi

Lo Store di Dietorelle propone, invece, una vasta gamma di confezioni di caramelline morbide, con estratto di Stevia, un dolcificante di origine naturale, 100% vegan, senza gelatina animale. Nelle confezioni da 70 grammi puoi trovare il gusto fragola, mentolo eucalipto (caramelle dure), limone, liquirizia, menta e miste alla frutta (con limone, mora, arancia e fragola).

Offerta Dietorelle - Caramelle Morbide Vegan Fragola, Caramelline Morbide, Senza Zucchero, Senza Glutine, Con Dolcificante Naturale - 70 Gr Ogni caramella è incartata singolarmente

Rosse come la passione, morbide come un bacio

Prive di ingredienti di origine e derivazione animale

Senza zucchero e senza glutine

Contiene estratto di stevia, dolcificante di origine naturale

Alpenliebe, Caramelle colate gusto Choco-Caramel, senza zucchero e senza glutine, Confezione da 80 grammi

Buonissime le caramelle colate gusto Choco Caramel di Alpenliebe. Prive di zucchero e anche di glutine (e disponibili anche nel gusto Espresso, Original e Soft Bio), sono dolci e golose. Un gusto inimitabile, con caramelline incarate singolarmente, così da poterle sempre avere con sé.

Offerta Alpenliebe Caramelle Colate Gusto Choco-Caramel, senza Zucchero e senza Glutine, 80g Alpenliebe Choco Caramel è la deliziosa caramella colata che ti sorprenderà con il suo gusto dolce e goloso; una coccola di piacere gratificante senza zucchero e senza glutine

Gusta la bontà inimitabile di Alpenliebe quando incontra tutto il gusto del choco. Lasciati coinvolgere da un piacere unico e goloso

All'interno della busta, le caramelle sono incartate singolarmente, per portarle sempre con te e per il consumo on the go

Tieni una caramella Alpenliebe nella tua borsa o nel tuo zaino per averle sempre a portata di mano e per condividere un momento di dolcezza con chi vuoi

Ottime per ogni occasione: offrile come dolcetto, tienile in casa o in ufficio per concederti una pausa di dolcezza

Bonelle, Caramelle senza zucchero “Le gelées”, Gusti misti, confezione da 1 chilo

Il brand Bonelle presenta le sue morbide gelées di sola pectina di frutta, naturalmente prive di ogni traccia di zucchero. 100% vegan, le puoi trovare, in una confezione da un chilo in cui sono incartate singolarmente per la massima igiene e praticità, nei gusti mandarino, limone, mora e fragola. Non contengono coloranti artificiali o aromi artificiali. E sono prive di glutine.

Bonelle Caramelle senza zucchero le gelées Gusti Mix, 1 kg Morbide caramelle gelées di sola pectina di frutta

Senza Zucchero

ai gusti di frutta: Mandarino, Limone, Mora, Fragola

100% Vegan

Senza Coloranti artificiali e aromi artificiali

Golia Erbe, Caramelle alle erbe e limone, senza zucchero e senza glutine, Confezione da 60 grammi

Infine, lo store di Golia su Amazon presenta la sua linea di caramelle dure prive di zucchero alle erbe della natura, balsamiche per prendersi cura della salute della gola. Limone e un mix di erbe officiali con vitamina C, senza zucchero e senza glutine, per un’esplosione di gusto e di benessere. Ogni caramellina è incartata singolarmente all’interno delle buste. Così da averle sempre a portata di mano quando servono.

Offerta Golia Erbe Caramelle alle Erbe Limone, senza Zucchero e senza Glutine, 60g Golia Erbe è la linea di caramelle dure senza zucchero alle erbe dalla natura, benefiche e balsamiche per la gola

Scopi Erbe Limone, un mix bilanciato tra il gusto del limone e le erbe officinali, senza zucchero, senza glutine e con VITAMINA C

All'interno della busta le caramelle sono incartate singolarmente, per portarle sempre con te e dare un gusto piacevole e fresco alla tua routine quotidiana

Tieni una caramella Golia nella tua borsa o nel tuo zaino per averle sempre a portata di mano e per condividere con chi vuoi

Una sensazione di freschezza avvolgente e le proprietà delle erbe officinali si incontrano in una caramelle benefica e balsamica per la gola

Oltre alle caramelle senza zucchero, perché non comprare anche delle salutari caramelle balsamiche? Puoi anche trovare tanti snack, anche dolci, giapponesi!